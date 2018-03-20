Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi! Kaybı 43 milyar dolara ulaştı
Facebook'ta 6 yıldır böylesi görülmedi!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 20 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 20 Mart 2018 Salı
20 Mart Günlük Burç Yorumu
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?
Açlık otu gerçekten zayıflatıyor mu?

FETÖ'cü Kaynak Holding soruşturmasında 97 sanık hakkında dava açıldı

FETÖ'ye yönelik Kaynak Holding soruşturmasında 36'sı firari 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı

FETÖ'cü Kaynak Holding soruşturmasında 97 sanık hakkında dava açıldı

FETÖ'ye yönelik Kaynak Holding soruşturmasında 36'sı firari 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı

20 Mart 2018 Salı 11:17
FETÖ'cü Kaynak Holding soruşturmasında 97 sanık hakkında dava açıldı
banner404

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik soruşturma sonunda, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile örgütün sözde ''Başyüceler Şurası Başkanı'' Mustafa Özcan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık hakkında dava açıldı.

732 SAYFALIK İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün finans merkezi olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding'in yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve gönderildiği İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 732 sayfalık iddianamede, aralarında darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan örgütün "sivil imamları" Kemal Batmaz ve Harun Biniş ile örgütün sözde ''Başyüceler Şurası Başkanı'' Mustafa Özcan, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un da bulunduğu 36'sı firari, 47'si tutuklu 97 sanık yer alıyor.

SANIKLARA İSTENEN CEZA

Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 25 Haziran'da Bakırköy Adliyesi'nde yapılmasına ve duruşmaların 26-27-28 ve 29 Haziran'da da sürdürülmesine karar verdi. Heyet, 47 sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmetti. İddianamede, sanıklar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Mustafa Özcan, Naci Tosun hakkında ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici olmak'' suçundan 15 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, 39 sanık hakkında da ayrı ayrı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütü yönetici veya üyesi olmak'' suçundan 7,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer 54 sanığın benzer suçlardan 7,5 yıldan 30'ar yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması öngörüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FetöKaynak HoldingSoruşturma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AİHM'den Altan ve Alpay kararı: 21 bin 500 euro tazminat ödenecek
AİHM'den Altan ve Alpay kararı: 21 bin 500 euro tazminat ödenecek
Genelge yayımlandı! Şehit ve gazi yakınları memur unvanıyla atanacak
Genelge yayımlandı! Şehit ve gazi yakınları memur unvanıyla atanacak
"Afrin'deki gelişmelerden kaygılıyız" diyen ABD'yi topa tuttu!
"Afrin'deki gelişmelerden kaygılıyız" diyen ABD'yi topa tuttu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim