FETÖ'cü iş adamlarının hesap zamanı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame çerçevesinde açılan davada sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan binada yapılan büyük duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay “firari” olmak üzere 31’i tutuklu 84 sanık yer alıyor.