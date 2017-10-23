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FETÖ'cü iş adamlarının hesap zamanı

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 84 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak

FETÖ'cü iş adamlarının hesap zamanı

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile iş adamları Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 84 sanığın yargılanmasına bugün başlanacak

23 Ekim 2017 Pazartesi 07:38
FETÖ'cü iş adamlarının hesap zamanı
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON üye ve yöneticilerine yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame çerçevesinde açılan davada sanıklar, Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında yer alan binada yapılan büyük duruşma salonunda hakim karşısına çıkacak. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON’un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay “firari” olmak üzere 31’i tutuklu 84 sanık yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
TuskonFetöRızanur Meral
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