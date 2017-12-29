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FETÖ'cü futbolcuların listesini verdi! Halen oynayan 3 oyuncu...

FETÖ’den gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanan eski futbolcu Bekir İrtegün, 20 kişilik FETÖ’cü futbolcuların listesini verdi. Listede, halen Süper Lig’de top koşturan 3 ünlü isim de bulunuyor

FETÖ'cü futbolcuların listesini verdi! Halen oynayan 3 oyuncu...

FETÖ’den gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanan eski futbolcu Bekir İrtegün, 20 kişilik FETÖ’cü futbolcuların listesini verdi. Listede, halen Süper Lig’de top koşturan 3 ünlü isim de bulunuyor

29 Aralık 2017 Cuma 13:15
FETÖ'cü futbolcuların listesini verdi! Halen oynayan 3 oyuncu...
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’nin Türk futbol dünyasındaki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün’ün, ifadesinde 20 kişilik liste verdiği, bu listede Süper Lig takımlarında oynayan üç aktif futbolcunun daha bulunduğu öğrenildi.  

İtirafçı olmuştu

MİT tarafından tespit edilip hazırlanan FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcıları listesinde yer alan ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan eski Başakşehirli futbolcu Bekir İrtegün, geçtiğimiz 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı’na yurtdışına çıkmak için gitmiş ancak pasaportunda tahdit bulunduğu için çıkışına izin verilmemişti.

FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullancısı olduğu için Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan ve ifadesinde kendisinin örgütle bağını kestiğini ve telefonuna kimin, nasıl bu programı yüklediğini savcıya açıklayacağını söyleyerek savcı talimatıyla serbest bırakılan İrtegün, aradan geçen 10 günlük süre zarfında savcılığa herhangi bir bilgi ve ifade vermeyince geçtiğimiz Temmuz ayının son günlerinde hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı kararını duyunca özel avukatıyla birlikte emniyete giden eski milli futbolcu, itirafçı olmak istediğini ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini beyan ederek emniyette verdiği kısa ifadenin ardından bir gün sonra sevk edildiği İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda soruşturmayı yürüten savcıya sayfalarca teferruatlı ifade vermişti. İrtegün, FETÖ bağlantılı olduğunu öne sürdüğü Türk futbol dünyası içerisindeki 20’ye yakın ismi vermişti. İtirafların ardından adliyeye sevk edilen İrtegün, savcılıkça “etkin pişman” olarak değerlendirilip tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Çatkıç da tutuklandı

Bir dönem Fenerbahçe’de de futbol oynayan İrtegün’ün verdiği bilgiler doğrultusunda, FETÖ terör örgütünün faal ve emekli futbolcu ve futbol adamlarını tespit etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Büro savcılarınca genişletilen soruşturmada, geçtiğimiz Ağustos ayında Gaziantepspor’un eski milli kalecisi Ömer Çatkıç gözaltına alınmıştı. 22 Ağustos’ta hem ByLock kullanıcısı olduğu hem de örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya 1 milyon dolar para yatırdığı tespit edilen Çatkıç, 28 Ağustos’ta sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İrtegün’ün itirafları doğrultusunda, Eylül ve Ekim aylarında Gaziantepspor’da birlikte top koşturduğu ünlü olmayan emekli birkaç futbolcunun daha ifadesini alan polis, Kasım ayı ortasında yaptığı operasyonda ise eski gol kralı Zafer Biryol’u gözaltına almıştı.

Biryol ‘eksik pişman’

ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edilen Biryol, İrtegün ile Çatkıç gibi İstanbul Organize Şube’de sorgulanırken, etkin pişmanlık yasasından yararlanıp itirafçı olmuştu. 16 Kasım’da gözaltına alınıp Aralık ayı başında sevk edildiği mahkemeden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Biryol, savcılığın mahkeme kararına itiraz etmesi üzerine tekrar gözaltına alınıp 6 Aralık günü mahkemece tutuklanmıştı.

Savcılığın “eksik pişmanlık” olarak değerlendirmesiyle mahkemeye yapılan itirazla tutuklanan Biryol’dan birkaç gün sonra bu sefer eski Fenerbahçe ve Beşiktaşlı futbolcu Uğur Boral gözaltına alınmıştı. Biryol ve Çatkıç gibi İrtegün’ün ifadesi doğrultusunda İstanbul’da gözaltına alınan ve Bank Asya’ya 950 bin lira para yatırdığı tespit edilen Boral da, İrtegün ve Biryol gibi etkin pişman olup itiraflarda bulundu. Boral da, sevk edildiği mahkemeden pişmanlığı “etkin pişmanlık” kapsamında değerlendirilerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

SÜPER LİG’DE OYNUYORLAR

Verdiği ifadeyle üç eski futbolcunun gözaltına alınıp ikisinin tutuklanmasına neden olan İrtegün’ün ifadesinde halen Türkiye Süper Ligi’nde futbol oynayan FETÖ mensubu futbolcuların bulunduğu öğrenildi. İrtegün’ün üç futbolcuyla FETÖ toplantılarında birlikte olduğunu ve örgüte maddi yardımlarda bulunduklarını bildiğini ifade ettiği belirtildi. 

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıFetö
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