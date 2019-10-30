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FETÖ'cü Enes, Türkiye karşıtı tasarıya hayır diyen kadına nefret kustu

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, Amerika'da oylanan sözde Ermeni soykırımına karşı çıkan, Müslüman kadın temsilci Ilhan Omar'a sosyal medyadan saldırdı. FETÖ'cü Enes, Türkiye karşıtı tasarıyı kabul etmeyen temsilciye nefret dolu sözler söyledi.

GÜNDEM 30.10.2019, 15:44
FETÖ'cü Enes, Türkiye karşıtı tasarıya hayır diyen kadına nefret kustu
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MİNNESOTA'YI temsilen Demokrat Parti sıralarından Temsilciler Meclisi'ne giren Ilhan Omar, 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendiren karar tasarısına destek vermeyip çekimser kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu. Temsilciye ilk tepki gösteren ise terörist elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter oldu. Türkiye karşıtı tasarıyı kabul etmeyen kadın temsilciden rahatsız olan FETÖ'cü Enes, sosyal medyadan küstah açıklama yaptı. 

KADIN TEMSİLCİYİ HEDEF ALDILAR

Tasarıya aleyhte oy kullanmamasına karşın tepki toplayan Omar, Amerikan yayın kuruluşu CNN Internatıonal'e çekimser kalmasının gerekçelerini açıklayan bir not gönderdi. Bilhassa etnik temizlik ve soykırım gibi insan hakları ihlallerine yönelik hesap verme zorunluluğunun çok önemli olduğuna inandığının altını çizen Omar, şu ifadeleri kullandı: "Fakat soykırıma yönelik hesap verebilirlik ve tanınma, siyasi bir savaşta sopa olarak kullanılmamalı. Bunun, jeopolitiğin itip kakması dışında akademik bir mutabakata dayanması gerekiyor."

FETÖ'CÜ ENES İŞ BAŞINDA! KADIN TEMSİLCİYE NEFRET KUSTU

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Ermeni soykırımı suçlamasını kabul etmeyen Ilhan Omar'a saldırdı. Ermeni soykırımı iftirasına destek veren FETÖ'cü Kanter, Omar'ı şu ihanet dolu sözlerle hedef gösterdi: "Masum insanların öldürülmesini durdurmayı amaçlayan Türk yasa tasarısını desteklemeyen tek Demokrat'ın -görünüşe bakılırsa diktatör Erdoğan'dan para alıp Amerikan halkının ve demokrasinin değil, Erdoğan'ın çıkarları için çalışmakta olan- Ilhan Omar olması ne büyük bir hayal kırıklığı ve utanç vesilesidir!"

FETÖ ELEBAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ

FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepkiler bitmek bilmiyor. Her defasında Türk vatandaşlarının tepkisini çeken Enes Kanter, küstah paylaşımlarına da devam ediyor. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı. 

#Terörist elebaşı #fetö #Fetullah Gülen #enes kanter
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