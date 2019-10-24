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FETÖ'cü Enes, Amerikan televizyonunda Türkiye'ye skandal iftiralar attı

Teröristbaşı Fetullah Gülen için 'babam' diyen firari FETÖ'cü Enes Kanter, CNN'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Suriye'de başlattığı operasyonla ilgili küstah açıklamalar yaptı. Operasyona karşı çıkan FETÖ'cü Enes, "Suriye'de bebekler ölüyor, Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun." dedi.

GÜNDEM 24.10.2019, 09:23
FETÖ'cü Enes, Amerikan televizyonunda Türkiye'ye skandal iftiralar attı
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Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen için 'babam' diyen Kanter, Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkarak, " Suriye'de bebekler ölüyor, Türkiye, DEAŞ'la çalışmayı durdursun." şeklinde açıklama yaptı.

FETÖ'CÜ ENES YALANLARINA DEVAM EDİYOR

Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanımlayan FETÖ'cü Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. "Türkiye'de demokrasi olmadığını" öne sürerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hitler benzetmesi yaptı. Barış Pınarı Harekatı'na dil uzatan Kanter, " Suriye yaşanan bir insanlık trajedisi. Onlarca masum masum çocuklar ölüyor. Türkiye, mutlaka DEAŞ'la çalışmayı bırakmalı" dedi.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN TEMİZLENMESİNDEN RAHATSIZ OLMUŞTU

Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk olmuştu. Burada Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü söyledi. FETÖ'cü Enes "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan 'Barış Pınarı' harekatının sonlandırılmasına da destek verdi.

CUMA NAMAZINDA TÜRKLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e ABD'nin Boston kentindeki bir camiye Cuma namazı için giderken, Türk vatandaşları tarafından tepki gösterildi. Kanter'i namaz çıkışı sıkıştıran bir Türk vatandaşı o anları cep telefonu kamerasına kaydedip "Babanın camisine gitseydin, hainlik yüzüne yansımış" ifadelerini kullandı.

#fetö #Amerikan televizyonu #türkiye #iftira
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