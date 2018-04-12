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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

FETÖ'cü astsubayın bilgisayarında 'Zekai Aksakallı' notu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın hain koruma astsubayı Serhat Pahsa’nın bilgisayarından Feto’nun darbe notu çıktı. Pahsa’nın darbe sonrası terfi edecek generallerle ilgili liste hazırladığı da belirlendi

FETÖ'cü astsubayın bilgisayarında 'Zekai Aksakallı' notu

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın hain koruma astsubayı Serhat Pahsa’nın bilgisayarından Feto’nun darbe notu çıktı. Pahsa’nın darbe sonrası terfi edecek generallerle ilgili liste hazırladığı da belirlendi

12 Nisan 2018 Perşembe 07:48
FETÖ'cü astsubayın bilgisayarında 'Zekai Aksakallı' notu
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DARBE girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda bulunan darbecilerin dijital verilerine ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı. Darbecilerin derdest ettiği Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 'ın koruma astsubayı Serhat Pahsa'nın bilgisayarından, Feto'nun "Aydınlık günler çok uzak değil. Kasvetli dönem muhakkak geçecek" şeklindeki darbe notu çıktı. Pahsa'nın astsubay rütbesinde olmasına rağmen terfi edecek generallerle ilgili çalıştığını gösteren belgeler de bulundu. Dijital verilere ilişkin bilirkişi raporunda, darbe akşamı Genelkurmay Başkanlığı karargahını basan Özel Kuvvetler ekibinin başındaki darbeci Albay Fırat Alakuş'un da Muharrem Gürsoy ile darbe girişiminden bir ay önceki yazışmalarında "Önümüzdeki günler karışık" dediği belirtildi. Darbeci Alakuş, Özel Kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan darbeci Fatih Yarımbaş ile yazışmasında Aksakallı için "Görecek gününü" dediği öğrenildi. 

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Genelkurmay BaşkanıHulusi AkarFETÖcü Astsubayın Bilgisayarı
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