'FETÖ Borsası' cinayetinde kan donduran detay

İZMİR'DE 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı 'organize suç örgütü' davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve 'FETÖ Borsası' davasında yargılanan eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis yeleğiyle siteye gelen, güvenliğe Denetimli Serbestlik Bürosu'ndan geldiğini söyleyerek yukarı çıkan şüphelinin, kapıyı açan Kurtuluş’tan kimliğini istediği, kimliğini almaya giden Kurtuluş’un peşinden yatak odasına gidip, 5 yaşındaki oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü ortaya çıktı. Dün akşam saat 20.00 sıralarında Narlıdere ilçesinde Kurtuluş'un oturduğu site güvenliğine Denetimli Serbestlik Bürosu’ndan geldiğini söyleyen bir kişi, Kurtuluş’un izin vermesi üzerine içeri alındı. Şüpheli, kapıyı açan Kurtulmuş'tan kimlik istedi. Kimliğini almak için içeri giren Kurtulmuş'un peşinden giden şüpheli, birkaç el ateş etti. Biri başından olmak üzere vücuduna 2 kurşun isabet eden Kurtuluş, kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldıran Kurtuluş, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kurtuluş’un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

MOBESE KEMARALARI İNCELENİYOR, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayla ilgili polis, geniş çaplı soruşturma başlattı. Narlıdere’deki evin çevresinde bulunan tüm güvenlik ve mobese kameraları görüntülerini incelemeye alan ekipler, otomobille olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada saldırıya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Olay sırasında eşi ve kızı alışverişte olan Kurtulmuş'un yanında 5 yaşındaki oğlunun olduğu belirtildi. Şüphelinin, kimliğini istediği Kurtulmuş'u takip edip, yatak odasında oğlunun gözü önünde ateş ederek öldürdüğü kaydedildi. Kurtuluş’un kuzeni Ali Osman Erkan, olaydan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, “Kendisi çok gönlü bol bir insandı. Hepimiz şok olduk. Hiç beklediğimiz bir olay yaşadık. Maalesef, bu olay 5 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde gerçekleşti” dedi.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA YARGILANIYORDU

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan eski iş adamı Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 'organize suç örgütü' davasında firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7’si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu. Hazırlanan iddianamede sanıklara 'suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme' gibi suçlamalar yöneltilmişti.Bazı devlet görevlilerinin bu suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle ‘FETÖ borsası’ olduğu kuşkusu uyanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.