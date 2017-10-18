FETÖ, askeri personelin ayağını böyle kaydırıyormuş!

ERZURUM'DA FETÖ'nün 'mahrem asker' yapılanmasında açılan davada örgütte müdür yardımcılığı görevi yapan eski öğretmen N.Y. itirafçı oldu. Örgütte yaptığı başarılı görevler nedeniyle 2010 yılındaki KPSS soruları eşi ve kendisine verilen N.Y., "Bilgi belge mesulu görevini yürütüyordum. Bilgi ve belge mesulünün görevlerinden biri de menfi yani örgütün istemediği kişilerle ilgili bazı bilgilerin yine askeri personel vasıtası ile Genelkurmay Başkanlığı'na e-mail ve mektup yolu ile ihbar edilmesi sağlanıyordu. Örgütün bu tür olayları örgüt üyesi olmayan birliklerdeki komutanların ceza alması ya da gönderilmesi için uygulanan taktikti." dedi.

FETÖ'nün Erzurum'daki mahrem asker yapılanmasına yönelik 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 27 sanığından biri olan eski öğretmen N.Y. etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Tutuksuz yargılanan N.Y., bilgi- belge mesulü olarak görev yaptığı örgüt içerisinde yapılanları tek tek anlattı. Hazırlanan iddianamede 10 Temmuz 2010'de yapılan KPSS sınav soruları örgüt tarafından verilen N.Y.'nin bu nedenle 2015 yılında tutuklandığını ve hakkında Ankara'da bir davanın olduğunu hatırlatıldı. KPSS'den kendisinin ve eşi M.Y.'nin 93-94 puan aldıklarını belirten N.Y. iddianamede geçen ifadesinde, "Soruşturma başlayınca 2010 KPSS sınavına ait soru kitapçıkları imha edildi. 300- 500 civarında soru kitapçığı ise imha edilmemişti. Benim ve eşimin kitapçığı da yok edilmeyen kitapçıklar arasındaymış. Benim kitapçığımı bilirkişi raporunda 10 civarında soruyu kalem oynatmadan çözdüğüme dair şaibe olduğuna yönelik rapor tutulması üzerine bu soruşturma kapsamında 10 ay tutuklu kaldım. Medyada 2010 sınavına ilişkin haberleri görünce alınacağımı tahmin ediyordum" dedi.

ERZURUM'DAKİ TÜM ASKERLER MENFİ/MÜSPET AYRILMIŞ

FETÖ/PDY'nin Ankara ve Erzurum mahrem yapılanması içerisinde verilen görevleri 'başarması'ndan dolayı örgütün N.Y. ve eşine KPSS sorularının verildiğine vurgu yapılan iddianamede N.Y.'nin yapı içerisinde müdür yardımcılığı konumuna kadar yükseldiği belirtildi. N.Y. iddianamede geçen çarpıcı ifadelerinde şunları anlattı:

"2014 yılı aile danışmanlığı görevinden sonra 2015 yılının Mayıs ayına kadar bilgi belge mesulü olarak görev yaptım. Bu görev kapsamında müdür yardımcısı İsmail kodlu İ.G. de sorumlu olduğu öğretmenler ve askeri personelden elde ettiği bilgileri, bilgisayar ortamında şifreli şekilde Excel'de listeleyerek Cevdet kodlu A.Ö.'ye ilettim. Askeri personel hakkında müspet (örgüte yakın) ve menfi (örgüte uzak) yönünde değerlendirmelere denk geldim. Bu değerlendirmelerin yanı sıra askeriyede yapılan ihaleler, askeri personel hakkında, fuhuş, içki, kumar, yolsuzluk, vb. konular hakkında elde edilen bilgileri örgüt tarafından bilgi flaşı olarak tabir edilen hafıza kartında bulunan 'bilgi excel'i isimli excel formatındaki dosyaya girerdim. Bu hafıza kartı A.Ö.'ye aitti. Erzurum genelinde bulunan askeri personelin tamamının isim, rütbe, birlik bilgileri vardı, karşısında menfi/müspet bölümü, devamında personel hakkında toplanmış özel ve mesleki boyutta istihbari bilgiler bulunmaktaydı. A.Ö.'nün flaşında kendi sorumluluğunda bulunan müdür yardımcılarının baktığı askeri personel listeleri kısım kısım ayrılmıştı. Truecript isimli programla şifrelenmişti."

YASAK İLİŞKİ YAŞAYAN ASTSUBAYI ŞİKAYET ETMİŞLER

Örgüte yakın olmayan askeri personele kurulan tuzakları da itiraf eden N.Y., şöyle devam etti:

"Bilgi ve belge mesulünün diğer bir görevi de, çalışmalar neticesinde elde edilen bilgiler kapsamında menfi kişilerle ilgili bazı bilgilerin yine askeri personel vasıtası ile Genelkurmay Başkanlığı'na e-mail ve mektup yolu ile ihbar edilmesi sağlanıyordu. Bana verilen bilgiler doğrultusunda menfi olan bir personelin bilgisini A.Ö.'ye iletirdim. Kendisi bilgileri alır, ilgili askeri personele verir ihbar yapması sağlanırdı. Hatırladığım kadarı ile Ağrı'da bir astsubayın, Ordu evinde kalan diğer bir askeri personelin eşi ile ilişkiye girdiği yönündeki bilgiyi A.Ö.'ye ilettim. Kedisi bu şahsın örgüt elemanı olmadığı için Ağrı'daki örgütün müdür yardımcısına ilettiğini ve örgüt üyesi askeri personelce ihbarın yapıldığını ordu evindeki güvenlik kameralarından da faydalandıklarını ve astsubaya işlem yaptırdıklarını duydum. Erzurum'da ismini hatırlamadığım bir birlikte elektrik çarpması ya da bu sebeple yüksekten düşme olayı ile ilgili bir bilgiyi de yine A.Ö.'ye ilettim. Kendisi yine aynı yöntemle birliklerde bulunan örgüt üyesi askeri personele yine ihbar türünden e-mail ve mektup yazdırdığını duydum. Ayrıca bu tür mektup ve ihbarları askeri personel kendi adları ile yazmadıklarını, birlikte çalıştığı diğer örgüt üyesi olmayan personelin adı ile yazdıklarını biliyorum. Örgütün bu tür olayları menfi olan yanı örgüt üyesi olmayan örgütün istemediği birliklerdeki komutanların ceza alması ya da gönderilmesi için uygulanan taktikti. Bu tür olaylar örgüt üyesi bir komutanın birliğinde olsa bu tür yöntemler uygulanmazdı. Bu görevi 2014-2015 yılları arsında yaptım. Darbe girişiminden sonra A.Ö. tüm örgüt üyelerine evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında bulunan örgütsel flaş, kitap, dergi, gazete, bilgisayarlar, tabletler ve tüm dijital materyallerin imha edilmesi talimatı verdi. Ben de evde bulunan bu tür materyalleri imha etmek suretiyle çöpe attım. 2016 yılı Nisan ayında tahliye olduğumdan itibaren bu yapılanma ile alakamı kesmeye çalıştım. Ben insanların dini duygularını daha rahat yaşayacağın böyle bir ortamı hazırlayacağımıza yönelik toplantılar yaptığımızı sanıyordum. Görev yaptığım dönemde darbe gibi bir şey olacağı aklımın ucundan geçmedi. Böyle bir şeyi tahmin edemedim. Bu yapılanmayı anlattığım şekilde de olsa katıldığım için pişmanım."