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FETÖ arşivine ‘porno’ kamuflajı

Kara Harp Okulu’nda müdürlük yapan FETÖ tutuklusu Murat Erol’a ait, üstünde ‘pornolarım’ yazan CD’lerden Gülen’in kayıtları ile fişlenen askerlerin olduğu liste çıktı

FETÖ arşivine ‘porno’ kamuflajı

Kara Harp Okulu’nda müdürlük yapan FETÖ tutuklusu Murat Erol’a ait, üstünde ‘pornolarım’ yazan CD’lerden Gülen’in kayıtları ile fişlenen askerlerin olduğu liste çıktı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:10
FETÖ arşivine ‘porno’ kamuflajı
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FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kara Harp Okulu Rehberlik ve Danışma Şube Müdürü vekili Murat Erol'un, içinde Fetullah Gülen'in ses kayıtları ile bazı askerlere ilişkin fişleme kayıtları bulunan CD'leri "Pornolarım" diye kamufle ettiği ortaya çıktı. 
Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında iddianame hazırlanan Kara Harp Okulu'nda Rehberlik ve Danışma Şube Müdürü vekili tutuklu sanık Murat Erol'un babasının evinde, üzerinde "pornolarım 1", "pornolarım 2", "pornolarım 3", "video ve resimler (kamera)" yazan 4 CD bulundu.

RUS' CD'SİNDEN GÜLEN ÇIKTI
CD'ler kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemede, CD'lerdeki klasörlere de, "Zencili", "Rus" ve "Alman" gibi şifreli isimlerin verildiği ortaya çıkarıldı. Bilirkişilerin tek tek incelediği CD'ler arasında bulunan ve "pornolarım 1" yazan CD içerisindeki "zencili" adlı klasörde, "hizmet insanları" ve "klipler" isimli 2 farklı klasörün bulunduğu belirlendi.
 
"Hizmet isimli" klasörde, "İzzet Bey", "Hekimoğlu İsmail" ve "Hacı Kemal Ermez" isimli 3 videonun bulunduğu, "klipler" isimli klasör içerisinde de FETÖ elebaşına ait görüntülerin de bulunduğu birçok videonun yer aldığı tespit edildi. "Pornolarım 2" CD'sindeki "Rus" adlı klasörde ise, Gülen'e ait ses ve görüntülerin yer aldığı belirlendi. "Pornolarım 3" kodlu CD'deki "Alman" adlı klasörde ise yine ilahilerin kayıtlı olduğu belirlendi. Üzerinde "video ve resimler (kamera)" yazan CD içinde yapılan incelemede ise fişleme kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. "sutasak" isimli klasörde kursiyer fotoğrafları ve kursiyer bilgilerinin yer aldığı kaydedildi.
 
139 ASKERİ FİŞLEMİŞLER
Kara Harp Okulu'ndaki 139 kişilik listeyi kapsayan ve Erol'un devre arkadaşları olduğu anlaşılan fişleme bilgilerinde ilginç detaylar yer alıyor. Listede yer alanlara ilişkin sigara içip içmediği, saç rengi, ten rengi, daha önce çalıştığı iş ve vergi kimlik numarası gibi bilgilerin bulunduğu ortaya çıktı. Erol için 13 yıla kadar hapis istendi.
 
"CD'LER ÖLEN KIZ KARDEŞİMİN" DEDİ
Fişleme CD'lerinin kendisine ait olduğunu kabul eden Murat Erol'un, "2006'da Kara Harp Okulu SUTASAK kursundan mezun olduğum sırada verilen devre mezuniyet yıllığı" iddiasında bulundu. Murat Erol, "Pornolarım" yazılı CD'lerin ise 2013'te hayatını kaybeden kız kardeşine ait olduğunu öne sürdü. Fakat yapılan el yazısı incelemesinde, CD'lerin üzerindeki yazıların Erol'un el yazısıyla eşleştiği belirlendi.

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Son Güncelleme: 19.07.2017 10:26
Anahtar Kelimeler:
İzzet BeyFetöKARA Harp Okulu
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