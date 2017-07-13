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FETÖ adına beddua seansı düzenleyen derneğe baskın

Fethullahçı Terör Örgütü adına himmet toplayıp, sahte sosyal medya hesapları üzerinden hükümet aleyhine propaganda yapan ve terör örgütü FETÖ adına beddua seansları düzenleyen derneğe operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin kriptolu haberleşme ByLock’u kullandığı tespit edildi

FETÖ adına beddua seansı düzenleyen derneğe baskın

Fethullahçı Terör Örgütü adına himmet toplayıp, sahte sosyal medya hesapları üzerinden hükümet aleyhine propaganda yapan ve terör örgütü FETÖ adına beddua seansları düzenleyen derneğe operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin kriptolu haberleşme ByLock’u kullandığı tespit edildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 10:28
FETÖ adına beddua seansı düzenleyen derneğe baskın
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ANTALYA  Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit düşen Muhammed Oğuz Kılınç'a atfen FETÖ/PDY'ye yönelik Antalya merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. 93'ü il merkezinde, 5'i İstanbul, Mardin, Balıkesir, Malatya ve Afyonkarahisar'da gerçekleşen operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda şüphelilerin AKÇADER isimli dernek üyesi olduğu, bu derneğin KHK ile kapatıldığı öğrenildi. 15 Temmuz'a kadar eleman kazandırmak için özel mütevelliler oluşturduğu öğrenilen derneğin bir mütevelli grubunun üst düzey işadamları olduğu ve gizli toplantılar yaparak himmet toplandığı ortaya çıktı.

BEDDUA SEANSLARI DÜZENLEMİŞLER

Derneğin mütevelli heyetinden diğer isimlerin ise terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in kasetlerini izlettirerek örgüte eleman topladığı, hükümet aleyhine sahte hesaplar kurarak sosyal medyadan propaganda yaptırdığı, FETÖ adına beddua seansları düzenlediği anlaşıldı. Derneğin sosyal destekli organizasyonlarla da bu yüzlerini maskeledikleri ve 15 Temmuz'dan sonra faaliyetlerine gizlice devam ettikleri öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital malzeme ve FETÖ'nün kitapları ele geçirildi. Ayrıca gözaltına alınan 71 kişiden 7'sinin örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü FETÖOperasyonPolis
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