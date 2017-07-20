FETÖ ABD'nin terör raporunda!

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ABD Dışişleri Bakanlığının yayınladığı Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nun Türkiye bölümünde ilk kez yer alırken raporda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’den de bahsedildi.



Raporun Türkiye’yle ilgili bölümünde, Türkiye’nin, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çekilirken Türkiye’de 2016 yılında düzenlenen büyük çaplı terör saldırılarının listesine yer verildi.



Milli Güvenlik Kurulunun, FETÖ'yü 26 Mayıs 2016'da terör örgütü olarak tanımladığı belirtilen raporda, “Hükümet, 240‘tan fazla kişinin öldüğü, 2 bin 100‘den fazlasının yaralandığı 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Gülen hareketini sorumlu tutuyor.” ifadesine yer verildi.



Raporda ayrıca hükümet verilerine dayanılarak “22 Kasım itibariyle 86 binden fazla FETÖ bağlantılı kamu görevlisinin kamudan ihraç edildiği ve 8 Ekim itibariyle FETÖ bağlantıları bulunduğu gerekçesi ile 35 bine yakın kişinin tutuklandığı” bilgisi paylaşıldı.



Türkiye’de 2016 yılında bin 2014 DEAŞ bağlantılı kişi tutuklandı



Türkiye’nin terör örgütleri ve yabancı terör savaşçılarıyla mücadelesini de sürdürdüğü vurgulanan raporda Ankara’nın terörle mücadele kapsamında attığı bazı adımlar sıralandı.



Raporda yer verilen İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türk güvenlik güçlerinin Ocak-23 Kasım 2016 arasında DEAŞ bağlantılı bin 381’i yabancı 3 bin 89 kişiyi gözaltına aldığı ve bunların 618’i yabancı, bin 204’ünün tutuklandığı ifade edildi.



Ayrıca Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Ağustos ayında başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu, DEAŞ ile Küresel Mücadele Koalisyonuna aktif katılımı, raporun Türkiye kısmında öne çıkan başlıklar oldu.



Türkiye’nin yabancı savaşçılarla mücadelesine ilişkin raporda şu ifadelere yer verildi:



“Türk hükümeti, ülkeye girişi yasaklı kişiler listesinin kapsamını genişleterek, havaalanlarında, limanlarda, otobüs terminallerinde ve sınır kapılarında terörist olduğundan şüphelenilen yabancıları belirlemek için Risk Analizi Birimleri oluşturarak, sınırlardaki askeri ve sivil güçlere ek personel atayarak ve teçhizat sevk ederek, yabancı teröristlerin belirlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.”



Türkiye’nin DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara yaptığı katkıya da değinilen raporda ülkenin İncirlik ve bölgedeki diğer üslerini DEAŞ karşıtı koalisyona açmasının önemine vurgu yapıldı.



Türkiye’nin Küresel Terörle Mücadele Forumu’nun kurucu üyesi olduğu ve Eylül 2011'den Nisan 2016'ya kadar forumun eş başkanlığını yürüttüğü hatırlatılan raporda Türkiye’nin Hollanda’yla birlikte koalisyonun yabancı teröristler üzerine yoğunlaşan çalışma grubunun da eş başkanı olduğu ve 26-27 Ekim'de söz konusu çalışma grubunun uluslararası toplantısına Antalya’nın ev sahipliği yaptığı yer aldı.



PYD yine terör örgütü olarak anılmadı



PKK’nın, 2016’da Türkiye’de terör saldırıları düzenlemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, Anadolu Ajansının verilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 2015 yılı Temmuz ayından bu yana 8 bin PKK teröristini öldürdüğü, yaraladığı ya da ele geçirdiği belirtildi.



Diğer taraftan bu süre zarfında PKK saldırılarında şehit düşen güvenlik güçlerinin sayısının ise 750‘den fazla olduğu kaydedildi.



PKK’nın uzantısı olan Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) de güvenlik güçlerine, altyapılara ve turistik tesislere yönelik saldırılarını artırdığına işaret edilen raporda, ABD ve NATO karşıtı Marksist-Leninist örgüt DHKP-C’nin de faaliyetlerini devam ettirdiğine değinildi.



Raporda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü olarak anılmazken ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi:



"Türk hükümeti, ülke içindeki bazı örgütleri, terör örgütü ilan etti. Bu örgütler, Türk Hizbullahı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP-ML), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP). Türkiye ayrıca Suriye merkezli Demokratik Birlik Partisini (PYD) ve partinin silahlı kanadı YPG’yi, PKK’yla yakın ilişki içindeki terör örgütleri olarak tanımlıyor.”



Küresel terör saldırılarında yüzde 9 azalma



Raporda dünya genelinde 2015-2016 yılları arasında terör eylemlerinin sayısında azalma olduğu kaydedilirken İran, halen terörü destekleyen ülkelerin başında gösterildi.



Bakanlığın raporunda teröre destek veren ülkeler listesinde İran’ın yanı sıra Sudan ve Suriye bulunurken İran’ın İsrail karşıtı gruplara destek vermeye devam ettiği, başta Irak, Suriye ve Yemen’de olmak üzere bölgede istikrarsızlığa yol açtığı ifade edildi.



Raporda, 2015'e kıyasla 2016 yılında terör saldırılarında yüzde 9 azalma olduğu kaydedildi.



Rapora göre dünya çapında 2015 yılında 11 bin 774 terör saldırısı olurken, 2016’da bu sayı 11 bin 72’ye düştü. Terör saldırılarında ölenlerin sayısı ise 28 bin 328’den 25 bin 621’e geriledi.



2016 yılında devlet dışı aktörler arasında en fazla terör saldırısının DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen raporda DEAŞ’ın Suriye ve Irak’ta büyük toprak kaybından sonra terör eylemlerini artırma yönünde eğilim gösterdiği belirtildi.