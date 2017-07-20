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FETÖ ABD'nin terör raporunda!

Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2016 terör raporuna girdi. Daha önce PKK ve DEAŞ'ın yer aldığı raporda FETÖ ilk kez bulunuyor

FETÖ ABD'nin terör raporunda!

Fettullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2016 terör raporuna girdi. Daha önce PKK ve DEAŞ'ın yer aldığı raporda FETÖ ilk kez bulunuyor

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:08
FETÖ ABD'nin terör raporunda!
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FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) ABD Dışişleri  Bakanlığının yayınladığı Terörizm 2016 Ülkeler Raporu’nun Türkiye bölümünde ilk kez yer alırken raporda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’den de bahsedildi. 
 
Raporun Türkiye’yle ilgili bölümünde, Türkiye’nin, başta PKK ve DEAŞ  olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çekilirken  Türkiye’de 2016 yılında düzenlenen büyük çaplı terör saldırılarının listesine yer  verildi.
 
Milli Güvenlik Kurulunun, FETÖ'yü 26 Mayıs 2016'da terör örgütü olarak  tanımladığı belirtilen raporda, “Hükümet, 240‘tan fazla kişinin öldüğü, 2 bin  100‘den fazlasının yaralandığı 15 Temmuz’daki darbe girişiminden Gülen hareketini  sorumlu tutuyor.” ifadesine yer verildi.
 
Raporda ayrıca hükümet verilerine dayanılarak “22 Kasım itibariyle 86  binden fazla FETÖ bağlantılı kamu görevlisinin kamudan ihraç edildiği ve 8 Ekim  itibariyle FETÖ bağlantıları bulunduğu gerekçesi ile 35 bine yakın kişinin  tutuklandığı” bilgisi paylaşıldı.
 
Türkiye’de 2016 yılında bin 2014 DEAŞ bağlantılı kişi tutuklandı
 
Türkiye’nin terör örgütleri ve yabancı terör savaşçılarıyla  mücadelesini de sürdürdüğü vurgulanan raporda Ankara’nın terörle mücadele  kapsamında attığı bazı adımlar sıralandı.
 
Raporda yer verilen İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türk güvenlik  güçlerinin Ocak-23 Kasım 2016 arasında DEAŞ bağlantılı bin 381’i yabancı 3 bin 89  kişiyi gözaltına aldığı ve bunların 618’i yabancı, bin 204’ünün tutuklandığı  ifade edildi.
 
Ayrıca Türkiye’nin DEAŞ’a karşı Ağustos ayında başlattığı Fırat  Kalkanı Operasyonu, DEAŞ ile Küresel Mücadele Koalisyonuna aktif katılımı,  raporun Türkiye kısmında öne çıkan başlıklar oldu.
 
Türkiye’nin yabancı savaşçılarla mücadelesine ilişkin raporda şu  ifadelere yer verildi:
 
“Türk hükümeti, ülkeye girişi yasaklı kişiler listesinin kapsamını  genişleterek, havaalanlarında, limanlarda, otobüs terminallerinde ve sınır  kapılarında terörist olduğundan şüphelenilen yabancıları belirlemek için Risk  Analizi Birimleri oluşturarak, sınırlardaki askeri ve sivil güçlere ek personel  atayarak ve teçhizat sevk ederek, yabancı teröristlerin belirlenmesi için  çalışmalarını yoğunlaştırdı.”
 
Türkiye’nin DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara yaptığı katkıya da  değinilen raporda ülkenin İncirlik ve bölgedeki diğer üslerini DEAŞ karşıtı  koalisyona açmasının önemine vurgu yapıldı.
 
Türkiye’nin Küresel Terörle Mücadele Forumu’nun kurucu üyesi olduğu ve  Eylül 2011'den Nisan 2016'ya kadar forumun eş başkanlığını yürüttüğü hatırlatılan  raporda Türkiye’nin Hollanda’yla birlikte koalisyonun yabancı teröristler üzerine  yoğunlaşan çalışma grubunun da eş başkanı olduğu ve 26-27 Ekim'de söz konusu  çalışma grubunun uluslararası toplantısına Antalya’nın ev sahipliği yaptığı yer  aldı.
 
PYD yine terör örgütü olarak anılmadı
 
PKK’nın, 2016’da Türkiye’de terör saldırıları düzenlemeye devam  ettiğine dikkat çekilen raporda, Anadolu Ajansının verilerine göre Türk Silahlı  Kuvvetlerinin (TSK) 2015 yılı Temmuz ayından bu yana 8 bin PKK teröristini  öldürdüğü, yaraladığı ya da ele geçirdiği belirtildi.
 
Diğer taraftan bu süre zarfında PKK saldırılarında şehit düşen  güvenlik güçlerinin sayısının ise 750‘den fazla olduğu kaydedildi.
 
PKK’nın uzantısı olan Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) de  güvenlik güçlerine, altyapılara ve turistik tesislere yönelik saldırılarını  artırdığına işaret edilen raporda, ABD ve NATO karşıtı Marksist-Leninist örgüt  DHKP-C’nin de faaliyetlerini devam ettirdiğine değinildi.
 
Raporda PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü olarak anılmazken  ilgili bölümde şu ifadelere yer verildi:
 
"Türk hükümeti, ülke içindeki bazı örgütleri, terör örgütü ilan etti.  Bu örgütler, Türk Hizbullahı, Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist  (TKP-ML), Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) ve Marksist Leninist  Komünist Partisi (MLKP). Türkiye ayrıca Suriye merkezli Demokratik Birlik  Partisini (PYD) ve partinin silahlı kanadı YPG’yi, PKK’yla yakın ilişki içindeki  terör örgütleri olarak tanımlıyor.”
 
Küresel terör saldırılarında yüzde 9 azalma
 
Raporda dünya genelinde 2015-2016 yılları arasında terör eylemlerinin  sayısında azalma olduğu kaydedilirken İran, halen terörü destekleyen ülkelerin  başında gösterildi.
 
Bakanlığın raporunda teröre destek veren ülkeler listesinde İran’ın  yanı sıra Sudan ve Suriye bulunurken İran’ın İsrail karşıtı gruplara destek  vermeye devam ettiği, başta Irak, Suriye ve Yemen’de olmak üzere bölgede  istikrarsızlığa yol açtığı ifade edildi.
 
Raporda, 2015'e kıyasla 2016 yılında terör saldırılarında yüzde 9  azalma olduğu kaydedildi.
 
Rapora göre dünya çapında 2015 yılında 11 bin 774 terör saldırısı  olurken, 2016’da bu sayı 11 bin 72’ye düştü. Terör saldırılarında ölenlerin  sayısı ise 28 bin 328’den 25 bin 621’e geriledi.
 
2016 yılında devlet dışı aktörler arasında en fazla terör saldırısının  DEAŞ  tarafından gerçekleştirildiği ifade edilen raporda DEAŞ’ın Suriye ve  Irak’ta büyük toprak kaybından sonra terör eylemlerini artırma yönünde eğilim  gösterdiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 20.07.2017 10:53
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FetöABDTerör RaporuFetullahçı Terör Örgütü
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