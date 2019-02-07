Fethullah Gülen'in yeni gelini olay oldu

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, kendisinden 4 yaş büyük Amerikan güreşçisi Dana Brooke ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi

Fethullah Gülen'in yeni gelini olay oldu
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NBA'de New York Knicks takımında forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter, özel hayatıyla gündeme geldi. Takımıyla Londra'ya gitmeyen ve bu yüzden hocası tarafından gözden çıkarılan 26 yaşındaki Enes Kanter, 30 yaşındaki Amerikan güreşçisi Dana Brooke ile aşk yaşıyor.

BROOKE, ENES'TEN 4 YAŞ BÜYÜK

Kendisinden 4 yaş büyük güreşçiyle ilişki yaşayan FETÖ'cü Enes, sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Brooke ise Twitter'dan "Enes Kanter'in yanında olacağım" paylaşımında bulundu.

AMERİKAN GÜREŞİNİN TANINAN İSİMLERİNDEN BİRİ

Kanter'in sevgilisi Dana Brooke, Amerikan güreşinin tanınan isimlerinden biri. Çiftin aralarındaki boy farkı ise 51 santim.

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