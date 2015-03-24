Fethullah Gülen bombası

2010 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili usülsüzlük iddialarıyla ilişkin dün sabah eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. 19 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 40 kamu görevlisinin de aralarında olduğu 63 kişi gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, milyonlarca kişinin hakkının yendiği yönünde delillere ulaşıldığı belirtilmişti. Soruşturmayla ilgili iddianamenin detayları da belli olmaya başladı. Soruşturmada bir numaralı zanlı olarak Fethullah Gülen yer alıyor...



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