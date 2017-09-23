Fethiye'de paraşüt kazası: 1 yaralı 

RUSYA'DAN yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi’ne gelen İlia İvanov, atlayış yapmak için yamaç paraşütü merkezi Babadağ’ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıkların ardından tekli kalkış yapan İvanov’un rüzgar nedeniyle paraşüt aniden kapandı.

Yaklaşık 70 metre yükseklikten kayalık zemine düşen İvanov, ağır yaralandı. Pistteki pilot ve görevliler İvanov’un yardımına koşarken, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi. Ölüdeniz Mahallesi’nden hareket eden ambulans olay yerine ulaştıktan sonra sağlık görevlileri acılar içinde kıvranan İvanov’a müdahale etti. Sedyeye alınırken feryatları yükselen İvanov, ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. İvanov’un bel ve bacaklarında çok sayıda kırık, başında ise darbeye bağlı kanama olduğu tespit edilirken hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.