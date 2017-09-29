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Ferrari’den çocuklara büyük destek

Ferrari, 70'inci yıl dönümü kapsamında Fiorano'daki test pistindeki açık arttırmada, 8,3 milyon euroya satılan LaFerrari Aperta modelinden elde ettiği geliri, uluslararası yardım kuruluşu “Save the Children”a bağışladı

Ferrari’den çocuklara büyük destek

Ferrari, 70'inci yıl dönümü kapsamında Fiorano'daki test pistindeki açık arttırmada, 8,3 milyon euroya satılan LaFerrari Aperta modelinden elde ettiği geliri, uluslararası yardım kuruluşu “Save the Children”a bağışladı

29 Eylül 2017 Cuma 13:00
Ferrari’den çocuklara büyük destek
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BU yıl kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan İtalyan markası Ferrari, yeni yaşı kapsamında Fiorano'daki test pistinde gerçekleştirilen açık artırma ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. Yapılan açık artırmada tam 8,3 milyon euroya satılan Ferrari’nin hibrit süper spor üstü açık modeli LaFerrari Aperta'dan elde edilen tüm gelir “Save The Children” isimli derneğe bağışlandı. Dünyanın 120 farklı ülkesinde ihtiyaç sahibi çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışan uluslararası yardım kuruluşu açık artırmada elde edilen bu geliri özellikle Asya ve Afrika'daki eğitim projelerinde değerlendireceğini belirtti. Ferrari, geçtiğimiz yıl Orta İtalya'daki deprem mağdurları için Daytona’da gerçekleştirilen açık artırmada 7 milyon dolara satılan LaFerrari ile de başka bir rekora imza atmıştı.
Fiorano'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinlikte LaFerrari Aperta dışında ayrıca, California 250 GT SWB 7,9 milyon euroya, 1958 model 250 GT Cabriolet Series-I 4,7 milyon euroya, Japonya'da bir samanlıkta bulunan 365 GTB/4 modeli de 1,8 milyon euroya satıldı. 

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