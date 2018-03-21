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21 Mart Günlük Burç Yorumu

Ferrari, malikane, yat! Uruguay Tosun'un lüks hayatını konuşuyor

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay Malvin Norte'deki evini sayfalarına taşıyan El Observador gazetesi, 2,5 milyon liralık Ferrari model aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı

Ferrari, malikane, yat! Uruguay Tosun'un lüks hayatını konuşuyor

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay Malvin Norte'deki evini sayfalarına taşıyan El Observador gazetesi, 2,5 milyon liralık Ferrari model aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı

21 Mart 2018 Çarşamba 10:18
Ferrari, malikane, yat! Uruguay Tosun'un lüks hayatını konuşuyor
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ÇİFTLİK Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay Malvin Norte'deki evini sayfalarına taşıyan El Observador gazetesi, 2,5 milyon liralık Ferrari model aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı.

 Türkiye'de 80 bin kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın, lüks hayatıyla gazete sayfalarını süslüyor. 'Tosun' lakaplı Aydın'ın Ferrari 458 Spider model otomobilini manşetine taşıyan El Observador gazetesi, aracın kısa sürede sosyal medyada gündem olduğunu yazdı.

FERRARI'NİN DEĞERİ 640 BİN DOLAR

26 yaşındaki Aydın, Malvin Norte'de yaşıyor. Evinin önündeki arabanın görüntüleri mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılıyor.

El Observador, dolandırıcı 'Tosun'un popüler hale gelen aracının 640 bin dolar (2,5 milyon lira) değerinde olduğunu da okuyucularına aktardı.
OKYANUS KENARINDA VİLLA ALMIŞ

Gazeteye göre Aydın Uruguay'a varır varmaz hemen ev ve yat almaya karar verdi. 'Tosuncuk' okyanus kenarında bir villa aldı ve aylık 9 bin dolara yat kiraladı.

URUGUAY'DA ŞİRKETLER SATIN ALMIŞ

El Observador ayrıca dolandırıcı Aydın'ın Uruguay'da bazı şirketler aldığını da bildiriyor.

500 milyon TL'den fazla bir rakamı Çiftlik Bank üyelerinden alıp kayıplara karışan Mehmet Aydın için Türkiye Uruguay'dan iade istiyor.

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ÇİFTLİK BANKMehmet AydınMalvin NorteEl ObservadorFerrari
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