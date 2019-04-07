Fenerbahçe taraftarından Ekrem İmamoğlu tezahüratı

Fenerbahçe'nin Turkish Airlines EuroLeaguede evinde Macccabi FOX Tel Aviv'i 78-75 yendiği maç sonrası taraftarlar, resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu için tezahürat yaptı.

Fenerbahçe taraftarından Ekrem İmamoğlu tezahüratı
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TURKİSH Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX Tel Aviv'i Kostas Sloukas'ın son saniye basketiyle 78-75 mağlup etmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe, 30 maçta 25 galibiyet ile normal sezonu rekor kırarak lider tamamlarken iç sahada da 15'te 15 yaparak sezonu noktaladı. 

"MAZBATA NEREDE"

Maç sonrasında Fenerbahçe taraftarı yerel seçim sonuçlarına gönderme yapan bir tezahüratla salondan ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar salondan çıkarken Ekrem İmamoğlu lehine "Mazbata nerede" tezahüratı yaptı.

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