Fenerbahçe taraftarından Ekrem İmamoğlu tezahüratı

TURKİSH Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Maccabi FOX Tel Aviv'i Kostas Sloukas'ın son saniye basketiyle 78-75 mağlup etmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe, 30 maçta 25 galibiyet ile normal sezonu rekor kırarak lider tamamlarken iç sahada da 15'te 15 yaparak sezonu noktaladı.

"MAZBATA NEREDE"

Maç sonrasında Fenerbahçe taraftarı yerel seçim sonuçlarına gönderme yapan bir tezahüratla salondan ayrıldı. Sarı lacivertli taraftarlar salondan çıkarken Ekrem İmamoğlu lehine "Mazbata nerede" tezahüratı yaptı.