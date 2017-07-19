Fenerbahçe'de dev FETÖ operasyonu başladı

GEÇTİĞİMİZ aylarda başta Hakan Şükür ve Arif Erdem olmak üzere eski futbolcuları kapsayan 'Futbolda FETÖ Operasyonu' yeniden başladı. Başakşehir'den gönderilen Bekir İrtegün'ün bylock kullanıcısı olduğu iddialarının ardından, Kastamonuspor kalecisi Oğuzhan Bahadır da dün tutuklandı.

KASTAMONU KALECİSİ TUTUKLANDI

Hain darbe girişiminin 1. yılını geride bıraktığımız şu günlerde, Türkiye Futbol Dünyası da iç temizliğe yeniden başladı. Geçtiğimiz aylarda Hakan Şükür ve Arif Erdem başta olmak üzere birçok ünlü isim hakkında, terör örgütü mensubu oldukları gerekçesiyle tutuklanma kararı çıkmıştı. Şükür ile Erdem halen firarda... Birkaç gün önce Başakşehir'in gönderdiği Bekir İrtegün'ün bylock kullanıcısı olduğu belirtilmişti. Bu konuda dün flaş bir gelişme daha yaşandı. Kastamonuspor kalecisi Oğuzhan Bahadır (37) tutuklandı. Emniyet güçlerinin İsmail Dikmenli Tesisleri'ne baskın yaptığı, burada gözaltına alınan Bahadır'ın akşam saatlerinde nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine yollandığı bildirildi.

TUTUKLANAN MÜTEAHHİT, KASTAMONU BELEDİYE SPOR BAŞKANI OLDU

Öte yandan yine Kastamonu'da Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) esnaf yapılanmasına yönelik iş adamlarına düzenlenen operasyonun ardından da ilginç gelişmeler yaşandı. Bu operasyonda gözaltına alınan, mal varlıklarına el konularak denetimli serbestlikle salınan müteahhit Bilgehan Çapraz, İl Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından desteklenerek sadece 28 gün önce Kastamonu Belediye Spor'un başkanlığına getirildi.

FENERBAHÇE TV'DE YÖNETİCİNİN BYLOCK KULLANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

3 Temmuz 2011'de başlatılan ve daha sonra FETÖ'nün kumpası olduğu ortaya çıkartılan 'Şike ve Teşvik Operasyonu' nedeniyle çok zor bir süreç yaşayan Fenerbahçe'de de büyük bir temizlik harekâtı başlatıldığı öğrenildi. İnternette 'Sarı basın kartlı 330 bylock'çu gazeteci' başlıkları ile duyurulan listenin ardından harekete geçen yönetim, bazı çalışanların görevlerine son verecek. Fenerbahçe TV'de üst düzey görev yapan bir ismin, 2014'te 'bylock' aldığının ispatlandığı ileri sürülüyor. Fenerbahçe'deki hareketlilik bununla da sınırlı kalmayacak. Çünkü 2011'de kulübün iç dinamikleri tarafından püskürtülen FETÖ'nün, Fenerbahçe'yi ele geçirmek için yeni bir eylem planı hazırladığı ortaya çıktı.

1500 FETÖ'CÜ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Yönetimin büyük önem verdiği '1 milyon üye' kampanyasını fırsat bilen FETÖ'nün bu süreçte en az 1500 üyesini kulübe üye yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe Kulübü'nün bu isimleri tek tek tespit ettiği ve kısa süre içinde tamamını üyelikten atacağı ileri sürülüyor. Bu arada örgütün Galatasaray ile Beşiktaş'a da nüfuz ettiği ve organize ekiplerin bu iki kulüpteki örgüt üyelerini de deşifre edeceği kaydedildi.