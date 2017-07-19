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Felçli sokak köpeği hayvan barınağında sağlığına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen doğuştan felçli çoban köpeği, gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşarak yürümeye başladı

Felçli sokak köpeği hayvan barınağında sağlığına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen doğuştan felçli çoban köpeği, gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşarak yürümeye başladı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:21
Felçli sokak köpeği hayvan barınağında sağlığına kavuştu
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MERSİN'DE sokak hayvanları artık sahipsiz değil’ sloganıyla yola çıkan ve kentte yaşayan sokak hayvanları için hayata geçirdiği projelerle onlara şefkat elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir hayvanın daha umudu oldu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine Gözne Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen 'Dost' adlı çoban köpeği, bakımevinde tedavi altına alındı. Yürüme engelli köpek,bakımevinde gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi altına alınan Dost, her gün kendisine yapılan fizik tedavi ve masaj uygulaması ile 4 ay gibi kısa bir sürede yürümeyi başardı. Dost, şimdi tıpkı bakımevindeki diğer köpekler gibi yürüyor, koşuyor, hatta onlarla oyun oynuyor.
Bakımevine geldiği günden itibaren personel tarafından uygulanan tedavinin başarılı olmasında, gösterilen yoğun ilgi ve sevginin en önemli etken olduğunu ifade eden Geçici Hayvan Bakımevi veterineri Mehmet Cücük, “Dost, bakımevimize geldiğinde perişan haldeydi. Yürüyemiyordu ve çok zayıftı. Hiç bakım görmemişti. Büyük ihtimalle doğuştan belden aşağısı tutmuyordu. İlk 15 gün serumla besledik. Daha sonra fizik tedaviye başladık. Kalça kısımlarına, bacaklarına her gün masaj yaptık. Yürüyüş egzersizleri düzenledik. Bıkmadan usanmadan 3 ay boyunca tedavi ettik. 3 ay tek bir köpekle ilgilenmek herkesin yapacağı bir şey değil. Dost, malak ve kangal karışımı özel bir çoban köpeği. Şimdi gayet sağlıklı, oyun arkadaşlarıyla anlaşıyor. Veterinerinden bakıcısına kadar kocaman bir ekibin sevgisiyle cesaretini toplayarak yürüdü" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan BarınağıMersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımev
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