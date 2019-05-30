Fed’in faiz düşüreceği beklentileri yükseldi

Küresel piyasa şirketi CME Group, ABD hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası`nın Aralık ayında faizleri düşüreceği beklentisinin yüzde 86 düzeyine yükseldiğini açıkladı

Fed’in faiz düşüreceği beklentileri yükseldi
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CME Group’un federal fon hisseleri incelemesine göre, ABD'li yatıcımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği beklentileri, Salı gününe göre yüzde 7.0 artışla, yüzde 86 düzeyine yükseldi.
Bunun yanında, faiz oranlarının "Eylül ayında düşürüleceği" beklentileri, Salı günü ölçülen yüzde 50'den, yüzde 62’ye yükseldi.
Erken saatlerde getiri eğrisinin 10 yıl önceki finansal krize yakın düzeye yaklaşması ve ekonomik yavaşlama endişeleri ABD piyasalarının düşüşle açılmasına neden oldu.

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