Fedakar eşten örnek davranış

Eşinin kan grubunun tutmasıyla Volkan Kucak ‘Dünya Böbrek Günü’nde tekrar sağlığına kavuştu. Artvin’de 15 yıl önce böbrek rahatsızlığa yakalanan ve zaman içerisinde iki böbreği iflas eden Volkan Bucak (25) 5 yıl önce Büşra Bucak (24) ile evlendi. Eşinin böbrek sorunlarının giderek artmasının ardından Büşra Bucak, ‘Dünya Böbrek Günü’nde boşanmalara ve şiddetlere tepki göstermek amacıyla eşine böbreğini verdi. Hiç düşünmeden böbreğini eşine verdiğini belirten Büşra Bucak, “Eşimin böbrek hastası olması beni çok üzüyor. Onun yüzünün gülmesi için, iyileşmesi için anlamlı günde hiç düşünmeden böbreğimi verdim, iyi ki vermişim sevgimiz ikiye katladı. Kimse böbreğini ya da organını vermekten çekinmesin, bakın biz ne kadar sağlıklı ve mutluyuz” dedi. Böbrek hastası Volkan Bucak, “Dünya Böbrek Günü haftasında eşim Büşra bana canının yarısını verdi. Ben onu tanıdığım gün yeniden doğdum. Şimdi yine Büşra’nın sayesinde ikinci baharımı yaşıyorum. Bunu herkes yapamaz. Böbreğinin birisini bana verdi. Bunun adı sevgi olsa gerek, Eşime ne kadar teşekkür etsem azdır. Ben bu hastalığım yüzünden çalışamadım. Keşke sağlıklı olsaydım da kimseye muhtaç kalmadan alın teriyle para kazanabilseydim. Ben haftada 3 gün 4’ er saat diyalize giriyordum, şimdi sağlığıma kavuştum ama işsizlik mutluluğumuzu etkiliyor” diye konuştu.



Kaynak: İHA