Fedai Varan'ın 5 yıl önce Emine Bulut'u tehdit etmekten yargılandığı davanın ayrıntıları ortaya çıktı

HÜRRİYET gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava dosyasındaki 2014 tarihli iddianamesine göre Fedai Varan, boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra Emine Bulut'u tehdit etmeye başladı.Varan, 1 Ağustos 2014’te Bulut'un telefonuna hakaret ve tehditler içeren birden fazla mesaj gönderdi. Bulut, 5 Ağustos’ta savcılığa giderek şikâyetçi oldu. Bulut ifadesinde şunları söyledi:"5 yıl evli kaldım. 2013 Nisan ayında boşandım. Çocuğumuzun velayeti bana verildi. Eski eşime 390 lira nafaka, 6 bin lira tazminat için dava açtım ve kazandım. Ancak eşim tazminat ve nafakayı bir süre ödemedi. Bayramdan önce de kızıma bir şeyler almak için birlikte çarşıya çıktık. Bu sırada bana ‘Bu parayı sana nasıl ödedim, anlayamadım’ dedi. Bayram’da çocuğumla Yozgat’a gittik. Eski eşim ‘Dönüşte mesaj at’ dedi. 1 Ağustos 2014’te Yozgat’tan döndüm. Kendisine ‘Geldim’ diye mesaj attım. Benimle görüşmek istedi. Ben görüşmek istemediğimi söyledim. Israr etti. Kabul etmedim. Aynı gün bana küfür içerikli mesajlar gönderdi."

'BİR AN BOŞLUĞUMA GELDİ RAHATSIZ ETTİM, PİŞMANIM'

Bulut'un ifadesi üzerine soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Varan suçunu kabul etti. Bulut herhangi bir şekilde uzlaşmak istemediğini belirterek, Varan’ın cezalandırılmasını istedi.11 Kasım 2014’te ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan dava açıldı ve mahkeme süreci başladı. Hakim karşısına çıkan Varan, "Olay günü bir an boşluğuma gelerek müştekiyi rahatsız etmiştim. Pişmanım, bir daha kesinlikle rahatsız etmeyeceğim” dedi.Bulut ise “Ben her ne kadar sanık hakkında şikayetçi olmuş olsam da sanık şu an duruşmada pişman olduğunu, beni bir daha rahatsız etmeyeceğini söylüyor. O yüzden şikayetimi geri alıyorum” diyerek şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine 2 Şubat 2015’te dava düştü.