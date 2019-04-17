Fed iskonto faizini yüzde 3 seviyesinde tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed) iskonto faizini oy birliği ile yüzde 3 seviyesinde tuttu

Fed iskonto faizini yüzde 3 seviyesinde tuttu
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FED'İN Mart ayındaki iskonto faizi toplantısının tutanakları, iskonto faizinin yüzde 3 seviyesinde tutulması kararının 12 bölgesel Fed temsilcilerini oybirliği ile alındığını ortaya koydu.
Tutanaklara göre politika yapıcılar, verilerin hala güçlü ekonomi büyümenin devam edeceği görünümü ile tutarlı olup olmadığını görme istemeleri nedeniyle iskonto fazini değiştirmediler.
İskonto faizi toplantısına ilişkin yayınlanan raporda, "Bazı yöneticiler tüketici harcamalarında bir yavaşlama gözlemlediklerini ifade ettiler, ancak diğerleri kendi bölgelerinde perakende satışların güçlü olmayı sürdürdüğünü belirttiler. Ticaret politikasına yönelik endişeler biraz azalırken, birçok yöneticisi global ekonomiye ilişkin sürekli belirsizliğin ABD'nin ekonomik görünümü için risk yaratan bir faktör olduğunu vurguladılar" ifadeleri yer aldı.

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