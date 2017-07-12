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Fed Başkanı Yellen'den flaş açıklamalar!

Fed Başkanı Yellen "Komite, ekonominin federal fonlama oranının kademeli şekilde artırılmasına izin verecek şekilde gelişmesini beklemeye devam ediyor. Gelecek birkaç yılda ekonominin büyümesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak" dedi

Fed Başkanı Yellen'den flaş açıklamalar!

Fed Başkanı Yellen "Komite, ekonominin federal fonlama oranının kademeli şekilde artırılmasına izin verecek şekilde gelişmesini beklemeye devam ediyor. Gelecek birkaç yılda ekonominin büyümesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak" dedi

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:17
Fed Başkanı Yellen'den flaş açıklamalar!
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), ekonominin federal fonlama oranının kademeli şekilde artırılmasına izin verecek şekilde gelişmesini beklemeye devam ettiğini belirterek, "Gelecek birkaç yılda ekonominin büyümesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak." ifadesini kullandı.
Yellen, Fed'in, şu anda ekonominin genel olarak beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda bilanço küçültmeye muhtemelen bu yıl içinde başlamayı öngördüğünü de bildirdi.

Fed, Yellen’ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumunu yayınladı.

Yellen, sunumunda, ülke ekonomisinin bu yıl ılımlı bir büyüme performansı sergilediğine işaret ederken, ilk çeyrekteki zayıflığın ikinci çeyrekteki toparlanmayla dengeleneceği öngörüsünde bulundu.

İş gücü piyasasının ocak-haziran döneminde aylık ortalama 180 binlik istihdam artışıyla güçlenmeyi sürdürdüğünü kaydeden Yellen, işsizlik oranının ise yüzde 4,4’e gerilediğini vurguladı.

Yellen, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endekslerinin mayıs itibarıyla yıllık yüzde 1,4’e gerilediğine dikkati çekerek, "Öyle gözüküyor ki son dönemdeki zayıf enflasyon verileri, kısmen bazı belirli ürün fiyatlarındaki olağan dışı düşüşten kaynaklandı. Bu düşüşler hesaplamadan çıkana kadar yıllık enflasyonu aşağı çekmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYONA DAİR BELİRSİZLİK VAR"

FOMC'nin kademeli faiz artırımlarına devam edilmesinin "ekonominin ılımlı büyümesini, iş gücü piyasasının biraz daha güçlenmesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşmasını" destekleyeceği kanaatinde olduğunu belirten Yellen, sunumunda şu ifadelere yer verdi:

"Elbette, ekonominin görünümü için kayda değer belirsizlik her zaman mevcut. Örneğin, enflasyonun iş gücü piyasasındaki sıkılaşmaya ne zaman karşılık vereceğine dair belirsizlik var. Federal hükümetin mali ve diğer politikalardaki olası değişimleri bir başka belirsizlik kaynağını oluşturuyor. Ayrıca, küresel ekonomiye ilişkin beklentiler bu yıl bir miktar iyileşmiş gibi gözükse de bazı ticaret partnerlerimiz ekonomik zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. Şu an ABD ekonomisinin beklediğimizden biraz daha güçlü ya da biraz daha zayıf performans gösterme ihtimallerinin eşit olduğunu düşünüyorum."

"BİLANÇO KÜÇÜLTMEYE BU YIL BAŞLAMAYI ÖNGÖRÜYORUZ"

Janet Yellen, Kongre üyelerine yapacağı sunumun metninde, faiz ve bilanço politikalarının geleceğine ilişkin değerlendirmelere de yer verdi.

FOMC’nin mart ve haziran toplantılarında faiz oranını toplamda 50 baz puan artırdığını hatırlatan Yellen, bu kararın, ekonominin Fed'in tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine doğru kaydettiği ilerlemeyi yansıttığını belirtti.

Sunumunda, "Komite, ekonominin federal fonlama oranının kademeli şekilde artırılmasına izin verecek şekilde gelişmesini beklemeye devam ediyor. Gelecek birkaç yılda ekonominin büyümesini ve enflasyonun yüzde 2 hedefine geri dönmesini sağlamak için kademeli ilave faiz artışları muhtemelen uygun olacak." ifadelerini kullanan Yellen, bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin yorumda bulunmadı.

Fed’in şu anda ekonominin genel olarak beklenen gelişmeyi göstermesi durumunda bilanço küçültmeye muhtemelen bu yıl içinde başlamayı öngördüğünü kaydeden Yellen, şu an 4,5 trilyon dolara yakın olan bilançonun, bu süreç sonunda bu tutarın çok daha altında ancak finansal kriz öncesine kıyasla daha yüksek olmasını öngördüklerini bildirdi.

Yellen, "Bilançoyu normal zamanlarda para politikası için aktif bir araç olarak kullanmayı düşünmüyoruz. Faiz oranı ana politika aracımız olarak kalmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Fed Başkanı Yellen’ın sunumu TSİ 17.00’de başlayacak ve Kongre üyelerinin sorularıyla devam edecek. Yatırımcılar, Yellen'ın, soru-cevap bölümünde faiz ve bilanço politikalarına dair daha fazla ipucu vermesini bekliyor.

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FEDYellenAÇIKLAMAFaiz
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