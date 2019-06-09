Feci trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Feci trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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ALINAN  bilgiye göre, Malatya-Elazığ kara yolu Erenli Mahallesi  mevkisinde, Enver Yaşar (36) idaresindeki 23 FK 646 plakalı otomobil, karşı  yönden gelen Çetin Engindeniz (52) yönetimindeki 34 BAP 346 plakalı otomobille  çarpıştı.

Kazada, Erzincan plakalı araçta bulunan Enver ve Gülizar Yaşar (64)  ile İstanbul plakalı araçtaki Çetin Engindeniz, Fani Engindeniz (45), Rojnur  Engindeniz (38), Anıl Engindeniz (14) ve Suzan Uysal (42) yaralandı.
 
112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan  yaralılardan sürücü Enver Yaşar ile Gülizar Yaşar, müdahaleye rağmen hayatını  kaybetti.
 

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