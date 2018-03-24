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Feci ölüm! Vatandaşlar kaldırmak için seferber oldu ama...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, devrilen tarım aracı pat patın altında kalan Ahmet Özdemir (53) yaşamını yitirdi

Feci ölüm! Vatandaşlar kaldırmak için seferber oldu ama...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, devrilen tarım aracı pat patın altında kalan Ahmet Özdemir (53) yaşamını yitirdi

24 Mart 2018 Cumartesi 21:53
Feci ölüm! Vatandaşlar kaldırmak için seferber oldu ama...
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KAZA öğleden sonra, Akyazı Dedeler mevkiinde meydana geldi. Ahmet Özdemir idaresindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen pat patın altında kalan Ahmet Özdemir'i gören orman işçileri yardım istedi. Olay yerine jandarma ve 112 Acil ekibi geldi. Vatandaşların da yardımıyla pat pat kaldırıldı. 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Özdemir'in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen Ahmet Özdemir'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ahmet Özdemir'in cenazesi Akyazı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Feci ölümAkyazı
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