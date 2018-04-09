Feci ölüm!

ADANA merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Seyhan Varenli'nin (80) evde olmadığını fark eden yakınları ve site görevlileri bir süre yaşlı kadını çevrede aradı. Yaşlı kadının apartmanın giriş kısmındaki sundurmada hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, Varenli'nin 5. kattaki pencereden düşerek öldüğünü tespit etti. Yaşlı kadının bir süre önce oğlunu kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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