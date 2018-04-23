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Feci kazada 9 aylık bebek öldü!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen cipte bulunan 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 3’ü çocuk toplamda 9 kişi de yaralandı.

Feci kazada 9 aylık bebek öldü!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrilen cipte bulunan 9 aylık bebek hayatını kaybetti, 3’ü çocuk toplamda 9 kişi de yaralandı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:44
Feci kazada 9 aylık bebek öldü!
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KAZA, akşam saatlerinde Taraklı ilçesi Hacımurat Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zekeriya Onat kontrolündeki 68 KV 058 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden dereye devrildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce ters dönerek bir kısmı suda kalan araç içerisinde bulunan 10 yaralı uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinden çıkartılan 9 aylık Ümeyra Onat bebeğin sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucu öldüğü belirlenirken; cip içerisinde bulunan İsmail Onat (72), Eyüp Türkan (14), Nurgül Türkan (12), Ahmet Türkan (10), Fatih Türkan (39), Fatma Türkan (36), Zekeriya Onat (31), Melike Onat (35) ve Saliha Onat (45) isimli yaralılar ise Taraklı Toplum Sağlığı Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar, burada yapılan müdahaleler sonrasında Geyve Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

Dereye uçarak ters dönen araç, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, feci kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. 

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Sakarya’nın Taraklı Ilçesi9 Aylık Bebek
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