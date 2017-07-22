Feci kaza! Yunus polis şehit oldu

EDİNİLEN bilgiye göre kaza saat 15.30 sıralarında Bayrampaşa'da meydana geldi.
Yunus ekibi olarak bilinen motorize ekipler, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bariyerlere çarptı.
Kazada yola savrulan polislerden birisi şehit olurken diğerinin durumunun ise ağır olduğunu öğrenildi.
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