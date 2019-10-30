Feci kaza! Ulaşıma kapandı
Kocaeli'de TEM yolunda ilerleyen bir TIR, Karayollarına ait minibüse çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeritte ilerleyen başka bir TIRa çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikameti ulaşıma kapandı
KAZA, saat 20.30 sıralarında TEM yolu Körfez Köyderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde araçtan yola düşen bir parçayı almak üzere bölgeye gelen Karayolları’na ait minibüs, sağ şeritteki parçayı almak için yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 06 BLF 13 plakalı TIRın sürücüsü Can Gürbüz, Karayolları ekibinin aracına çarpmamak için aniden şerit değiştirerek orta şeride geçti. Gürbüz yönetimindeki TIR, orta şeritte ilerleyen M.S. yönetimindeki 34 EF 7396 plakalı TIRa arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti kapanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. TIRda sıkışan Can Gürbüz, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil ekipleri tarafından Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Can Gürbüz’ün sol bacağının kırıldığı belirlendi.
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