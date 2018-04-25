Feci kaza! Araç içinde sıkıştılar

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 06 RDU 86 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metre ilerideki yön levhası direğine çarparak durabildi. Diğer araç ise kaldırımı aşarak yol kenarına savruldu.

ALINAN bilgiye göre, Eskişehir yolundan Kızılay istikametine seyreden Osman K'nin kullandığı 06 RDU 86 plakalı otomobil, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü önünde Doğan Ü. yönetimindeki 34 DA 8419 plakalı otomobile çarptı.

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