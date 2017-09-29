Feci kaza: 3 yaralı

KAZA, dün akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Paşaköprü Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. İddiya göre, Mehmet S. yönetimindeki 35 M 8738 plakalı yolcu minibüsü kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada önce aynı yönde giden 24 yaşındaki Uğur D. idaresindeki 35 DC 5860 plakalı otomobile, daha sonra da yol kenarında duran 15 yaşındaki Yaren Yağmur Çankaya'ya çarptı. Kaza sonucu, Yaren Yağmur Çankaya ile minibüste bulunan 19 yaşındaki Mehmet Özkan ve otomobilde ise 27 yaşındaki Deniz Pürateş yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Pürateş ve Özkan ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesine, Çankaya ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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