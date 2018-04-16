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Fazla mesai yaptıran yandı! Ceza yağıyor

Fazla mesainin "fazlası" mercek altında. 2017'de uygun olmayan sürelerde ve şartlarda fazla mesai yaptıran işyerlerine milyonlarca lira ceza kesildi

Fazla mesai yaptıran yandı! Ceza yağıyor

Fazla mesainin "fazlası" mercek altında. 2017'de uygun olmayan sürelerde ve şartlarda fazla mesai yaptıran işyerlerine milyonlarca lira ceza kesildi

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:09
Fazla mesai yaptıran yandı! Ceza yağıyor
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GEÇEN haftalarda güncellenen Ulusal İstihdam Stratejisi'nde fazla mesaiyle ilgili son durum da yer aldı. Buna göre, 2017 yılında önleyici teftiş programı kapsamında, özel güvenlik faaliyeti yürüten işyerlerine yönelik programlı teftiş yapıldı, dizi sektöründe çalışanların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için programlı teftişler uygulandı.

3,4 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yapılan denetimlerde, fazla çalışma hükümlerine aykırı hareket eden 227 işverene ceza kesilirken, söz konusu ceza miktarı 3 milyon 445 bin 378 TL oldu. Bunun dışında çalışma sürelerine uymayan 489 işveren de ceza kapsamına alındı. Bu işverenlere, 891 bin 410 TL'lik idari para cezası uygulanması gündeme geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Fazla MesaiCezaTeftiş Programı
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