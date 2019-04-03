GAZETECİ Fatih Portakal, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da seçimleri önde götürmesinin ardından AKP’lilerden gelen itiraz başvurularının YSK tarafından kabul edilmesi uygulamasının diğer muhaliflere sağlanmadığını belirtti. Portakal sosyal medyadan şu mesajı paylaştı; “Bu nasıl bir ysk uygulaması? İstanbul'da verilen izinlerin Balıkesir'de iyipartiye Muş'ta hdp'ye verilmemesinin gerekçesi ne olabilir? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan hukuksuzluk, nereden baksan vicdansızlik.”
Fatih Portakal’dan YSK’ya: Tutarsızlık, hukuksuzluk, vicdansızlık
Deneyimli gazeteci ve FOX Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, YSK'nın AKP'nin İstanbul'daki yeniden sayım taleplerini kabul etmesini ancak muhaliflerin diğer il ve ilçelerdeki yeniden sayım taleplerini reddetmesini 'hukuksuzluk, tutarsızlık ve vicdansızlık' olarak yorumladı.