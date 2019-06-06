Fatih Portakal’dan YSK kararına flaş yorum: Sırada hangi oyun var?

Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "YSK eliyle yine bir şeyler mi yapılmaya çalışılıyordu? Sırada başka bir oyun ihtimali var mıdır acaba?" diye sordu.

Fatih Portakal’dan YSK kararına flaş yorum: Sırada hangi oyun var?
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YSK; 31 Mart seçimlerinde, İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve sorumluları hakkında, disiplin soruşturması başlattı. Öte yandan YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." açıklamasında bulundu. Fatih Portakal'dan YSK kararına flaş yorum geldi. "YSK eliyle yine bir şeyler mi yapılmaya çalışılıyordu? Sırada başka bir oyun ihtimali var mıdır acaba?" diye soran Portakal, bu konuyu günlerdir gündeme getiren Fox Ana Haber içinde iyi ki FOX haber var yorumunda bulundu.  Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"YSK eliyle yine bir şeyler mi yapılmaya çalışılıyordu? Oyunu kuranlardan başka kimse bilemez bunu eğer varsa bir oyun. Ama... Seçim öncesi büyük bir soru işareti giderildi. Çoğu zaman bu ortamda iyi ki “@FOXhaber var” diyorum. Sırada başka bir oyun ihtimali var mıdır acaba?" ifadelerini kullandı.

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