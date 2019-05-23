Fatih Portakal’dan Komünist Başkana Dersim tepkisi

Tunceli Belediyesi'ndeki tabelaların Dersim olarak değiştirilmesine Fatih Portakal tepki gösterdi.

Fatih Portakal’dan Komünist Başkana Dersim tepkisi
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Kamuoyunda Komünist Başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun seçilmesinin ardından Tunceli Belediye Meclisi, belediyede bulunan tabelalarda "Tunceli" ibaresinin "Dersim" olarak değiştirilmesi kararını aldı. Karara sosyal medyadan tepki gösteren Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu mudur? #Dersim denilse ne olur, #Tunceli denilse ne olur? Yeni ve gereksiz tartışma konusu daha yaratıldı. Bunca sorun arasında baskan #FatihMaçoğlu yeri miydi? Boşa giden enerji!!!" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 13:11
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