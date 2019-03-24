Fatih Portakal vatandaşa çağrı yaptı!

Sosyal medya hesabından eline bir araştırma oranı geldiğini duyuran Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, "Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Fatih Portakal vatandaşa çağrı yaptı!
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ZAMAN zaman yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, eline gelen araştırma oranıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ÇOK HEYECANLI BİR PAZAR AKŞAMI YAŞAYACAĞIZ"

Portakal açıklamasında "Çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız" dedikten sonra mesajında 1963'ten beri yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı aynı partinin kazandığını da söyleyerek #haydisandığa HashTag seçmenlere sandığa gitme çağrısı yaptı. 

İşte Fatih Portakal'ın o mesajı:

"Bir araştırma oranı geldi. Tablo o ki, çok heyecanlı bir pazar akşamı yaşayacağız; hem Ankara hem de İstanbul için.

Geçenlerde duymuştum, 1963'ten beri yerel seçimlerde İst ve Ank için parti benzerliği varmış.

Bakalım kurala dönüşmüş bu durum değişecek mi?E o zaman #haydisandığa"

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