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Fatih Portakal şehitlere rahmet diledi, sosyal medyada sözleri nasıl çarpıtıldı?

FOX Ana Haber'de Fatih Portakal 8 şehidin haberlerini aktardı. Şehitlere başsağlığı dileyen Portakal, gelen bir son dakika haberini de paylaştı. Ancak sosyal medyada sözleri çarpıtılarak yayınlandı

Fatih Portakal şehitlere rahmet diledi, sosyal medyada sözleri nasıl çarpıtıldı?

FOX Ana Haber'de Fatih Portakal 8 şehidin haberlerini aktardı. Şehitlere başsağlığı dileyen Portakal, gelen bir son dakika haberini de paylaştı. Ancak sosyal medyada sözleri çarpıtılarak yayınlandı

03 Kasım 2017 Cuma 13:09
Fatih Portakal şehitlere rahmet diledi, sosyal medyada sözleri nasıl çarpıtıldı?
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FOX Ana Haber'in sevilen sunucusu Fatih Portakal yine bir sosyal medya çarpıtmasıyla karşı karşıya kaldı. 

Dün anahaber bültenine acı haberi vererek başlayan Fatih Portakal 8 şehidimize Allah'tan rahmet diledi.

Şehit askerlerin acılı ailelerinin açıklamalarının ve kahraman asker ve güvenlik görevlilerinin son görüntülerinin ekrana geldiği haberden sonra Fatih Portakal şehitlerin öykülerini aktarıyordu.

O sırada öldürülen terörist sayısının 46'ya çıktığı açıklaması geldi ve Fatih Portakal şehitlerin acı haberlerine yoğunlaştığı anlarda bu bilgiyi de seyircileri duyurdu. Sonraki haberde 8 şehidin öyküleri vardı, ve Allah'tan rahmet dileyerek o haberi ekranlara getirdi.

İşte buradaki şehitler için söylediği Allah'tan rahmet diliyorum sözlerini sosyal medyada bazı çevreler, sanki teröristler için söylenmiş gibi yayarak büyük bir çarpıtmaya imza attılar.

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