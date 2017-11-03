Fatih Portakal şehitlere rahmet diledi, sosyal medyada sözleri nasıl çarpıtıldı?

FOX Ana Haber'in sevilen sunucusu Fatih Portakal yine bir sosyal medya çarpıtmasıyla karşı karşıya kaldı.
Dün anahaber bültenine acı haberi vererek başlayan Fatih Portakal 8 şehidimize Allah'tan rahmet diledi.
Şehit askerlerin acılı ailelerinin açıklamalarının ve kahraman asker ve güvenlik görevlilerinin son görüntülerinin ekrana geldiği haberden sonra Fatih Portakal şehitlerin öykülerini aktarıyordu.
O sırada öldürülen terörist sayısının 46'ya çıktığı açıklaması geldi ve Fatih Portakal şehitlerin acı haberlerine yoğunlaştığı anlarda bu bilgiyi de seyircileri duyurdu. Sonraki haberde 8 şehidin öyküleri vardı, ve Allah'tan rahmet dileyerek o haberi ekranlara getirdi.
İşte buradaki şehitler için söylediği Allah'tan rahmet diliyorum sözlerini sosyal medyada bazı çevreler, sanki teröristler için söylenmiş gibi yayarak büyük bir çarpıtmaya imza attılar.
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