Fatih Portakal: Seçimlerin 4 buçuk yıl sonra olacağını düşünmüyorum

25 yıldır iktidar tarafından yönetilen Ankara ve İstanbul bu seçimde kesin olmayan sonuçlara göre CHP geçti. Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından, "Seçimlerin 4,5 yıl sonra olacağını düşünüyor musunuz?" diye sordu. Kendi cevabını, "Ben düşünmüyorum" olarak açıklayan Portakal, 4 buçuk yıl sonra yapılacak olan seçim için "heyecanlı olur" dedi.