Fatih Portakal: İBB’deki 10 AKP’li bürokrat ballı maaşlar için mi koltuğu bırakmıyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyeden istifa ettiklerini söyleyen kişilerin hala belediye iştiraklerinde çalışmaya devam etmesiyle ilgili açıklama yapmış ve ''Şirketlerle ilgili şu anda anlaşılmaz bir direnç yaşanıyor. 'Biz istifa ettik' diye helallik isteyen genel sekreter ve yardımcıları, toplam 10 kişi, şu anda İBB'nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı. Biz, oraya yönetim atayamıyoruz. Genel kurul çağrısı için noter çağrısı yapıyoruz. Maksimum süreler kullanılıyor. Ağustos'un sonuna dönük tarihler veriliyor.

Dolayısıyla ben o 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki; bakın milletin malının üstüne oturdunuz. 31 Mart'ta seçim oldu. 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar. Çıkartırız da onun bedellerini. Hakları olmayan maaşları aldıkları gibi ne şekilde yönettiklerine dair bilgi sahibi değiliz. Kendilerini yüzlerinin kızaracağı, başlarını öne eğecekleri duruma düşürmesinler." demişti.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından gazeteci Fatih Portakal, dün konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Portakal, Twitter hesabından şöyle yazdı: "İstanbul’un tüm bilbordlarına, köprü üstlerinde ki duyuru panolarına istifa etmeyen 10 @istanbulbld çalışanının fotoğraflarını asıp: “kul hakkı yiyenler” yazardım."

Portakal bugün de konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşımlar:

[email protected] durum:Gnl. skrt,7 gnl skrt. yrd. istifa etti. Bu isimler İŞTİRAKLER ballı kapısının yönetim kurullarında maalesef yüzleri kızarmadan hala oturabiliyorlar.Neden? İddialar: 15/20 bin tl arası maaş, bir bu kadar iştirak yönetiminden gelir, Audi8+++

2-Ve passat araçlar,masraf ödemesi alma(!),sağlık sigortası, istediğini işe alabilme keyfiyeti!Daire başkanlarına gelince: 1 istifa, 3’ü yeni başkan tarafından görevden alınmasına rağmen 21’i hala yüzleri kızarmadan o koltuklarda oturuyor.YK üyelikleri sürüyor. Neden? İddialar+++

3- 10/15 bin tl arası maaş, iştirak yönetimlerinden bir bu kadar maaş, opel insignia, masraf ödemesi alma, sağlık sig. ve istediğini işe alabilme keyfiyeti. Eninde sonunda bu koltukları bırakacaksınız. Çünkü+++

4-... Kul hakkı yiyerek orada oturuyorsunuz. Sadece zamanı geciktiriyorsunuz. NOT: Bu isimler, iddiarımla ilgili çıkarmamı veya eklememi istediğiniz bölümler varsa bana bildirmeniz yeterli. Elbette ki söz hakkınız var. Ama önce kendinizi halka anlatmanızı öneririm.

5- İştirakler tam bir arpalık gibi görünüyor..