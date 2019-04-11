Fatih Portakal: 'Gelinen duruma bakar mısınız?'

FATİH Portakal, AKP’nin Büyükçekmece’de seçim usulsüzlüğü yapıldığı iddialarına ilişlin bir dizi soru yöneltti.

Portakal, kanun dışı işlem yaptıkları gerekçesiyle ilçe nüfus müdürlüğündeki memurların tutuklanmalarına dikkat çekerek kurumun müdürlüğünü yapan Mehmet Mutlu hakkında ne yapıldığını sordu.

Deneyimli gazeteci bir soru da, bugüne kadar basın toplantılarına çıkan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un yerine neden Mevlüt Uysal’ın basın toplantısı düzenlediği yönündeydi.

Portakal’ın tweetleri şöyle;

#Büyükçekmece için bir soru sormak istiyorum: belediye başkanı ifadeye çağrıldı, nüfus memurunun gözaltında olduğunu biliyoruz. Peki ilçenin nüfus müdürü için ne yapılıyor? Bilen var mı?

Bir sorum daha var: #İstanbul için #AliİhsanYavuz bugün ekranlarda yok. #MevlütUysal var bugün. Neden acaba?

Hadi seçimin yenilenmesi için gerekçeler sunuluyor… Tamam. Peki bunun oyunu yapılan #İmamoğlu için #mazbataonline' a erişim niye engellendi? Komikten öte traji komik durum. Vay arkadaş siyasi örgütlenmenin bekası için gelinen duruma bakar mısın?

MEVLÜT UYSAL’IN ‘SOY İSİMDEN PARTİLİ’ TESPİTİNE DEĞİNDİ

Portakal, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın ‘soy isminden tespit edilen AKP’liler var’ iddiasıyla ilgili, “AKP'li Mevlüt Uysal: Soyadından AKP'ye oy verdiği anlaşılanların kaydı silinmiş!!!!! Acaba benim soyadım hangi partiye yakındır?” dedi.