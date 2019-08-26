Fatih Portakal: Gece yarısı kimler dolardan milyonlar kazandı
Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi. Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimler geceden istifade etti aslinda bulmak kolay. Sadece bulmayi istemek yeterli" dedi.
GÜNDEM 26.08.2019, 13:19 Melike Temir
GECE saat 01.30 sularında yükselişe geçerek 6,38'i bulan dolar/TL, tekrar düşüş trendine girerek sabah saatlerinde 5,80 bandına oturdu.Gece yarısı doların fırlaması spekülatif iddiaları gündeme getirdi.Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal da sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
#dolar’ı gece yine uçurmuşlar. Kimler geceden istifade etti aslinda bulmak kolay. Sadece bulmayi istemek yeterli. Banka hareketlerine bak ve bul!
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