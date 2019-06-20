Fatih Portakal, Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Hala özür dilemedi

Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Azgın azınlığın bu şehrin dokusunu bozmasına izin veremeyiz" ifadesini işaret ederek, "Hala özür dilemedi" dedi.

Fatih Portakal, Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Hala özür dilemedi
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FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; "Milletin inancıyla İstanbul’un tarihiyle kavgalı, azgın azınlığın bu şehrin dokusunu, bu şehrin kadim karakterini bozmasına izin veremeyiz" ifadesini hatırlatarak, "Kendi gibi düşünmeyenlere “azgın azınlık” dedi bu ülkenin cumhurbaşkanı. Ve hala özür dilemedi." dedi. Ordu'da yaşanan VIP krizinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez." demişti.

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