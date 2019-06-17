Fatih Portakal'dan ortak yayın yorumu: Erdoğan'ın istediği kırılma olmadı

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medyada Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayınıyla ilgili fikrini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beklediği kırılmanın olmadığını savundu.

Fatih Portakal'dan ortak yayın yorumu: Erdoğan'ın istediği kırılma olmadı
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DENEYİMLİ gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayının ardından sosyal medya hesbendan yaptığı paylaşımda "Seçmen İmamoğlu/Yıldirim ikilisinin tartışmasına bakıp oyunu değiştirmez. Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı. Erdoğan’ın miting yapacağına da ihtimal vermiyorum." dedi.

Fatih Portakal, moderatör İsmail Küçükkaya'ya ilişkin ise, "İsmail Küçükkaya’nın işini iyi yaptiğını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil sekilde davrandiğını düşünenlerdenim. Umarim gelecek secimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliriz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yayın süreken de "İlk 1 saatte tarafların söylediklerinden aklınızda ne kaldı? Yıldırım’da yok gibi, İmamoğlu’nda “kul hakkı” ifadesi." sözlerini paylaşmıştı. 

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