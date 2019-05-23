Fatih Portakal'dan Erdoğan ve Yıldırım'a samimi olun tepkisi

FATİH Portakal, 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu'nun dün Taksim'deki yürüyüşünden bir görüntüyü ekranlara getirdi. İmamoğlu'nun kalabalığın içinde tek başına yürüdüğü görüntülerde, bir yurttaşın "Bir tanesi var bin tane korumayla gezer. Bir tanesi var tek başına gezer." dediği duyuluyordu. Fatih Portakal, bu görüntülerin ardından sözü Cumhurbaşkanı'nın, bakanların ve Binali Yıldırım'a getirdi. Portakal, seçim öncesi Erdoğan ve Yıldırım'ın konvoylarındaki şatafatlı görüntüleri ve koruma sayılarını azaltma kararını samimi bulmadığını söyledi. Fatih Portakal, "Konvoylarla o kadar geçiyorsunuz ki 50 araba, 60 araba, 70 araba onu bile azaltınız sadece bunu siyaseten 23 Haziran için yapıyorsunuz. Benim aklımla dalga geçemezsiniz. Ben geçirtmem!." dedi.