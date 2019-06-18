Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tepki: Siz kimden özür dilediniz ki?

Gazeteci ve Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarf ettiği "İmamoğlu validen özür dilemeden o makama gelemez" ifadesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tepki: Siz kimden özür dilediniz ki?
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan Ordu'da yaşanan VIP krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir kişi benim milletimden başta Ordu valimizden özür dilemedikçe böyle bir adaylığa layık olmak, böyle bir makama gelemez. Bu makamda bulunanların herşeyden önce edeple bu makama gelmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal, Erdoğan'ın o sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

İşte Portakal'ın o paylaşımı:

#CBErdoğan, “İmamoğlu validen özür dilemeden o makama gelemez,” diyor. Sadece güldüm, geçmiş aklima geldi; Erdoğan’ın sevmediklerine yaptıği türlü hakaretler.Özür dilenen var mıydı acaba? Bana dahi etti, dalga geçti. Demek ki özür şart değil.Dilenmese de olabiliyor.Örnek kendi!

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