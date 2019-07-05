Fatih Portakal: Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar

Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Ali Babacan için açılan FETÖ soruşturması genişletiliyor haberleri üzerine sosyal medya hesabından, " Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar. Siyasetlerinde öfke, nefret, intikam her şey var. " yorumunda bulundu.

Fatih Portakal: Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar
banner404

YENİ parti kurma çalışmalarının hızlanmasının ardından Ali Babacan hakkında açılan soruşturma yeniden raftan indirildi. Soruşturma genişletiliyor. Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da yaptığı açıklamada "Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar. Siyasetlerinde öfke, nefret, intikam her şey var. Sadece izlemek yeterli... Gül, Babacan, Davutoğlu ve içlerinden muhalif olan herkes ve hatta yakinları için zor gunler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

"Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar. Siyasetlerinde öfke, nefret, intikam her şey var. Sadece izlemek yeterli... Gül, Babacan, Davutoğlu ve içlerinden muhalif olan herkes ve hatta yakinları için zor gunler."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya...
Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya...
  1. YAŞAM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479