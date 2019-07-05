Fatih Portakal: Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar

YENİ parti kurma çalışmalarının hızlanmasının ardından Ali Babacan hakkında açılan soruşturma yeniden raftan indirildi. Soruşturma genişletiliyor. Gazeteci ve FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal da yaptığı açıklamada "Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar. Siyasetlerinde öfke, nefret, intikam her şey var. Sadece izlemek yeterli... Gül, Babacan, Davutoğlu ve içlerinden muhalif olan herkes ve hatta yakinları için zor gunler." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

"Artık birbirlerine bile tahammül edemiyorlar. Siyasetlerinde öfke, nefret, intikam her şey var. Sadece izlemek yeterli... Gül, Babacan, Davutoğlu ve içlerinden muhalif olan herkes ve hatta yakinları için zor gunler."