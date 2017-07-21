Fatih Erkoç'tan albüm müjdesi

CAZ müziğin sevilen isimlerinden Fatih Erkoç, birbirinden güzel şarkıları ile Bergama'da dinleyicilere keyifli anlar yaşattı. Erkoç, konserinde dünyaca ünlü sanatçıların şarkılarını da seslendirdi.

Erkoç’u dinlemeye gelen konuklar arasında yer alan Arzu Kırca, "Fatih Erkoç’u dinlemek için Ayvalık’tan geliyorum. Böyle organizasyonların devam etmesini bekliyorum. Çok güzel bir gece, teşekkür ediyorum” dedi.



Fatih Erkoç konserini keyifle izleyen Bergamalı müzisyen Engin Kuduğ, "Bu akşam Sanart’ta Fatih Erkoç ile birlikteyiz. Bu Bergama için çok önemli bir aktivite, Fatih Erkoç gibi bir sanatçının Bergama’da bizlerle olması gurur verici bir durum, çok keyifliyiz" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Zeynep El ise “Sanart yeni açılmış bir yer olmasına rağmen, başlatmış olduğumuz Bergama Sanart Sanat Günleri ile farklı birçok ismi Bergamalılarla buluşturmaya devam edecek. İlk olarak Ayşe Gündüz’ü ağırlamıştık. Bu ay sanat günlerinde ise Fatih Erkoç sahne aldı. Bu projemiz ile sesimizi daha fazla duyurmak istiyoruz ve tüm cazseverleri işletmemize bekliyoruz” dedi.

Fatih Erkoç, konser sonunda yaptığı açıklamada, “Bu akşam çok sevdiğim Bergama’da Sanart isimli harika mekanda cazseverler ile bir aradayız. Çok güzel bir ortam gerçekten burayı işleten arkadaşları tebrik ediyorum. Bu arada sizlere yeni projelerimden de bahsetmek istiyorum. İlk olarak geçen sene geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı kaleme aldığım kitabımı eylül-ekim ayı gibi okuyucuya sunmak istiyorum. Bir de kışın herhangi bir aksilik çıkmazsa yeni bir pop albümü geliyor, haberini vermiş olayım. Beni izleyen herkese sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Konser, dinleyicilerin de şarkılara eşlik ettiği güzel anlarla sona erdi.