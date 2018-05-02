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Fatih Erbakan: Milli Görüş’ü CHP’ye değnek yaptılar

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin uzlaştıkları ittifak ile ilgili eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan tepki geldi. Fatih Erbakan "Osmanlı'ya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na davamızı değnek yapmaya çalışanlar Milli Görüş'ü temsil edemezler" dedi.

Fatih Erbakan: Milli Görüş’ü CHP’ye değnek yaptılar

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin uzlaştıkları ittifak ile ilgili eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan tepki geldi. Fatih Erbakan "Osmanlı'ya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na davamızı değnek yapmaya çalışanlar Milli Görüş'ü temsil edemezler" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:26
Fatih Erbakan: Milli Görüş’ü CHP’ye değnek yaptılar
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CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde barajı sıfırlayarak TBMM'de daha çok sandalye elde edebilmek için uzlaştıkları ittifakı yarın açıklayacak.

İttifak protokolünün genel başkanlar tarafından ortak basın toplantısı ile yarın açıklanacağı da belirtildi. Seçime ittifakla katılma kararı alan siyasi partilerin genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK'ya teslimi için son gün 6 Mayıs olarak belirlenmişti.

Fatih Erbakan'dan sert tepki

Saadet Partisi'nin CHP ile ittifaka girmesi tepki çekti. İttifak ile ilgili eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'dan tepki geldi. Fatih Erbakan "Osmanlı'ya zalim diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na davamızı değnek yapmaya çalışanlar Milli Görüş'ü temsil edemezler" dedi.

Saadet Partisi'nin Necmettin Erbakan adına düzenlediği ödül törenine Fatih Erbakan'ın başkanlığını yaptığı Erbakan Vakfı sert tepki göstermişti. Törenin seçim kararı üzerine alelacele ve siyasi düzlemde ilgi çekmeye yönelik olarak yapıldığını açıklayan Vakıf, Erbakan'ın mirasına saygısızlık yapıldığını belirtmişti.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 11:30
Anahtar Kelimeler:
Saadet PartisiFatih ErbakanNecmettin Erbakan
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