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Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu

Canlı yayında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan yeni parti kurma sürecindeki Ali Babacan, Altaylı'nın, Sadullah Ergin'le ilgili, "Adalet Bakanlığı döneminde FETÖ'cü yapılaşmanın etkin olması bakımından bu işin sorumlusu Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?" sorusunda zor anlar yaşadı.

GÜNDEM 27.11.2019, 08:10
Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu
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YENİ parti kurma çalışmaları yürüten eski bakan Ali Babacan, Habertürk Televizyonu'nda Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Fatih Altaylı'nın eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay'la ilgili sorduğu soru Ali Babacan'ı zor duruma düşürdü.

"SADULLAH ERGİN'İ VE BEŞİR ATALAY'I TAŞIMAK ZOR GELMEYECEK Mİ?"

Program moderatörü Fatih Altaylı, "Sizin bu hareketi başlatırken sanki yol arkadaşınız gibi görünen eski AK Partili dar bir grup var. Beşir Atalay, Sadullah Ergin var. Sadullah Bey en tartışmak istediğim birisi. Kendisi Adalet Bakanlığı döneminde FETÖ'cü yapılaşmanın etkin olması bakımından bu işin sorumlusu Sadullah Beymiş görünüyor. Gerçi o gün FETÖ'cü olmak çok normal bir işti. Size kimse bir şey diyemiyor. 'Ali Bey'in hırsızlığı, üç kağıtçılığı, ahlaksızlığı yok' diyor. Sadullah Bey'in bagajını taşımak, sayın Beşir Atalay'ın açılım sürecinin bagajını taşımak biraz ağır gelmeyecek mi?" şeklinde soru sordu.

"KADROLAŞMAYLA İLGİLİ KARARIMIZ YOK"

Altaylı'nın bu sorusuna, "Bizim şu anda siyasi parti kadrosuyla ilgili bir kararımız yok. Biz şu anda sadece Türkiye'nin geleceği için iyi bir hazırlık yapmaya çalışıyoruz. Bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlarımız çok önemli ama bir o kadar da gençlerimizin, kadınlarımızın söz sahibi olacağı kadroyu hedeflememiz gerekiyor. Türkiye'de 82 milyonluk nüfusun siyasi eğilimleri neyse bunun özeti bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz." diyerek cevap verdi.

"ALGILAR OLABİLİR AMA GERÇEKLER AYRIDIR"

İki isimle ilgili algılar olduğunu kabul edilen Babacan, "AK Parti'de iyi işler yapmış, daha önce AK Parti'nin mutfağında olan başarılı arkadaşlarımız var tabii ki. Beşir Bey, Nihat Bey ve Sadullah Bey'le yakınen çalışıyoruz. Hangi konuda nasıldavrandıklarını, neye göre karar verdiklerini, olayların iç yüzünü biliyoruz. Algılar olabilir ama gerçekler ayrıdır. Dolayısıyla emin olduğumuz, güvendiğimiz arkadaşlarla beraber yol yürürüz. Bizim çekinecek, korkacak bir şeyimiz yok. Emin isek korkmayız, çekinmeyiz. Kadronun tümü ortaya çıkınca görülecek. Bizim gönlümüzden geçen tarih 2019 sonuydu. Merkezindeki tüzel kişiliği kurulacak bir de bunun teşkilatlanma aşaması var. İnsanların ne siyasal görüşlerine, ne etnik ne de dini inançlarını sorguluyoruz. Bire bir 700 kişiyle görüştüm. Ayrıca Ankara'daki ofisimiz çok daha yüksek rakamlarla görüştü. Referansla gelenler var." şeklinde konuştu.

#canlı yayın #fatih altaylı #Ali babacan #fetö
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